https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584949745.html

Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России идёт за счет регионов, а не Москвы, эпидситуация везде разная, но в целом намечается тенденция к стабилизации, заявил РИА... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:43

2020-11-17T10:43

2020-11-17T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России идёт за счет регионов, а не Москвы, эпидситуация везде разная, но в целом намечается тенденция к стабилизации, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Рост заболеваемости коронавирусом сейчас идёт не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов. Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная, в 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации", - сказал Горелов.Он отметил, что цифры по ежедневной заболеваемости коронавирусом принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост. "К тому, что мы видим сейчас, все абсолютно готовы", - подчеркнул Горелов.По его словам, в настоящее время очень важно соблюдать меры профилактики коронавируса, в регионах, где эти меры жёстко соблюдаются, показатели заболеваемости невысокие."Надо отметить, что обычно в декабре приходит еще и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа", - уточнил Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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