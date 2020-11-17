https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584946605.html

В России за сутки выписали 22 055 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 22 055 переболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил журналистам, что за сутки в России выписаны рекордные 22 055 человек после COVID-19, за все... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:33

2020-11-17T10:33

2020-11-17T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

забайкальский край

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил журналистам, что за сутки в России выписаны рекордные 22 055 человек после COVID-19, за все время — 1 475 904."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 055 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 475 904", - говорится в сообщении.В частности, 5274 человек выписаны в Москве, 1098 - в Санкт-Петербурге, 650 - в Забайкальском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

забайкальский край

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, забайкальский край, санкт-петербург, общество