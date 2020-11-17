https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584940041.html

Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении

Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении

Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:00

2020-11-17T10:00

2020-11-17T10:01

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максут шадаев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске заболевания, сообщили РИА Новости в министерстве.Как уточнили в ведомстве, с помощью приложения заболевший сможет предупредить о своей болезни: всем, кто контактировал с пользователем в течение последних двух недель, приложение направит соответствующее уведомление. Приложение не будет собирать информацию о пользователях, отметили в Минцифры."Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого передала пресс-служба министерства.Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584933435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максут шадаев, здоровье - общество, общество