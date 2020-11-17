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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584940041.html
Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:00
2020-11-17T10:01
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максут шадаев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске заболевания, сообщили РИА Новости в министерстве.Как уточнили в ведомстве, с помощью приложения заболевший сможет предупредить о своей болезни: всем, кто контактировал с пользователем в течение последних двух недель, приложение направит соответствующее уведомление. Приложение не будет собирать информацию о пользователях, отметили в Минцифры."Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого передала пресс-служба министерства.Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максут шадаев, здоровье - общество, общество

Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении

10:00 17.11.2020 (обновлено: 10:01 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске заболевания, сообщили РИА Новости в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, с помощью приложения заболевший сможет предупредить о своей болезни: всем, кто контактировал с пользователем в течение последних двух недель, приложение направит соответствующее уведомление. Приложение не будет собирать информацию о пользователях, отметили в Минцифры.
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"Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого передала пресс-служба министерства.
"Самое важное - что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций – достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания – дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват",- подчеркнул Шадаев.
Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.
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