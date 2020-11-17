https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584933435.html

Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус

Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новые правила Роспотребнадзора, согласно которым выписывать переболевших COVID-19 пациентов можно после... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:51

2020-11-17T08:51

2020-11-17T08:51

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новые правила Роспотребнадзора, согласно которым выписывать переболевших COVID-19 пациентов можно после одного отрицательного теста.Медик пояснил, что наиболее высокий риск заразить окружающих наблюдается у человека за два дня до наступления симптомов, а максимум заразности приходится на первые сутки их появления. По его словам, через неделю после начала заболевания риски заразить окружающих минимальны, поэтому при выписке необходимо ориентироваться на клиническую картину заболевшего.Специалист указал на то, что в среднем ПЦР-тест остается положительным 18 дней, а у 20 процентов людей – до нескольких месяцев."При этом они никак не являются источниками инфекции, по данным исследований. Именно поэтому ВОЗ отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР", — написал Мясников в своем Telegram.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз