https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584922402.html

Названы опасные последствия легкой формы коронавируса

Названы опасные последствия легкой формы коронавируса

Нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, тем не менее, имеет серьезные последствия, пишет Daily Mail со... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T01:16

2020-11-17T01:16

2020-11-17T01:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, тем не менее, имеет серьезные последствия, пишет Daily Mail со ссылкой на выводы экспертов британской группы Coverscan.Исследование с участием свыше двухсот пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, показало, что симптомы у таких заболевших сохранялись достаточно долго, при этом почти у 70% из них были повреждены один или несколько органов. Чаще всего в зоне риска оказывались легкие, сердце и поджелудочная железа. Также вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку.Кроме того, даже через несколько месяцев после заражения люди жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,9 миллиона человек, из которых около 1,45 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 33 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/symptoms-1584903827.html

https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

весь мир

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