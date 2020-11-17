https://ria.ru/20201117/kitay-1584957895.html

МИД Китая оценил поступок британского генконсула, спасшего китаянку

МИД Китая оценил поступок британского генконсула, спасшего китаянку

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал героическим поступок генерального консула Великобритании в городе центрального подчинения Чунцине,... РИА Новости, 17.11.2020

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2020-11-17T11:31

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал героическим поступок генерального консула Великобритании в городе центрального подчинения Чунцине, спасшего тонущую китаянку.Генконсул Великобритании в Чунцине Стивен Эллисон стал героем соцсетей после того, как в субботу спас тонувшую в реке студентку. В китайских СМИ и соцсетях на этой неделе активно распространяется видеоролик, на котором видно, как девушка внезапно поскользнулась на камнях и упала в реку, она начала тонуть, вокруг поднялась паника, но из всех, кто находился на берегу, прыгнуть за девушкой решился только иностранец.Он быстро подплыл к тонувшей, после чего с берега в воду бросили спасательный круг. Через несколько минут при помощи находившихся на берегу людей девушку удалось вытащить из воды, вскоре после этого она пришла в сознание. Иностранцем оказался 61-летний новый британский генконсул в Чунцине."Это очень хорошее событие. Я видел это видео, героическое поведение британского генконсула заслуживает нашего восхищения", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.Британское посольство в Китае написало в Twitter, что "безмерно гордится" Эллисоном, который прыгнул в реку, чтобы спасти тонущую студентку.Вместе с позитивными комментариями в адрес смелого иностранца, который не раздумывая прыгнул в воду, при этом успев снять только обувь, в социальных сетях появилось и немало критики в адрес всех остальных, кто стоял на берегу, снимал видео и даже не попытался помочь девушке.Многие люди в Китае не помогают тем, кто оказывается в беде, только потому что опасаются дальнейших неприятностей. Например, в 2014 году мужчина в южной китайской провинции Гуандун помог пожилому человеку, но "пострадавший" позже его обвинил в том, что именно оказавший помощь мужчина его толкнул и сбил с ног. Позже мужчина покончил с собой, получив требования по компенсации.В 2017 году в стране был принят закон "доброго самаритянина", призванный защитить тех, кто готов помочь другим, но несмотря на это опасения в обществе все еще сильны. Согласно законодательству, люди, которые добровольно предлагают экстренную помощь тем, кто получил травму, болен, находится в опасности или недееспособен по тем или иным причинам, не несут гражданской ответственности за причинение вреда пострадавшим.Закон был принят из-за атмосферы безразличия в обществе, наглядной демонстрацией которой стал случай с ребенком в 2011 году, когда двухлетнюю девочку сбили две машины и никто из 18 прохожих не оказал ей экстренной помощи, спустя несколько дней она скончалась.

https://ria.ru/20201117/posol-1584929611.html

https://ria.ru/20200720/1574564171.html

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китай

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чжао лицзянь, мид кнр, великобритания, китай, чунцин, в мире