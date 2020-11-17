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СМИ: администрация Трампа готовится объявить хуситов террористами
СМИ: администрация Трампа готовится объявить хуситов террористами
Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, сообщает американское... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T05:00
2020-11-17T05:00
ансар алла
дональд трамп
йемен
сша
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.Как отмечает издание, такой шаг грозит подорвать международные усилия по оказанию помощи Йемену, равно как и усилия по мирному урегулированию в стране при посредничестве ООН. Отмечается, что ООН и международные гуманитарные организации пытались отговорить администрацию Трампа от объявления хуситов террористами, однако, по всей видимости, такое решение "неминуемо"."Они (американские власти - ред.) думали об этом на протяжении некоторого времени, но (госсекретарь США) Помпео хочет ускорить это", - сказал дипломатический источник издания.Отмечается, что на отказе Вашингтона от такого шага настаивали специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс, а также Германия и Швеция. Против выступают также министерство обороны США и эксперты госдепартамента.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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ансар алла, дональд трамп, йемен, сша, в мире

СМИ: администрация Трампа готовится объявить хуситов террористами

05:00 17.11.2020
 
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Hani Mohammed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией, сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.
Как отмечает издание, такой шаг грозит подорвать международные усилия по оказанию помощи Йемену, равно как и усилия по мирному урегулированию в стране при посредничестве ООН. Отмечается, что ООН и международные гуманитарные организации пытались отговорить администрацию Трампа от объявления хуситов террористами, однако, по всей видимости, такое решение "неминуемо".
"Они (американские власти - ред.) думали об этом на протяжении некоторого времени, но (госсекретарь США) Помпео хочет ускорить это", - сказал дипломатический источник издания.
Отмечается, что на отказе Вашингтона от такого шага настаивали специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс, а также Германия и Швеция. Против выступают также министерство обороны США и эксперты госдепартамента.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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Ансар АллаДональд ТрампЙеменСШАВ мире
 
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