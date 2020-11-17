https://ria.ru/20201117/khrustalev-1584949861.html
Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации
Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации
Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:43
2020-11-17T10:43
2020-11-17T12:06
шоубиз
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сестрорецк
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала.По видеосвязи он поблагодарил всех зрителей за беспокойство о его состоянии.Хрусталев сообщил, что в ближайшие пару дней он планирует пройти курс медобследований, а свободное время посвятить вязанию.Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке. СМИ сообщали, что у артиста диагностировали коронавирус, однако затем эту информацию опровергли. Сам шоумен рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
https://ria.ru/20201117/khrustalev-1584927494.html
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дмитрий хрусталев, знаменитости, сестрорецк