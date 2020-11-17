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Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации
Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации
Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:43
2020-11-17T12:06
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала.По видеосвязи он поблагодарил всех зрителей за беспокойство о его состоянии.Хрусталев сообщил, что в ближайшие пару дней он планирует пройти курс медобследований, а свободное время посвятить вязанию.Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке. СМИ сообщали, что у артиста диагностировали коронавирус, однако затем эту информацию опровергли. Сам шоумен рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
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дмитрий хрусталев, знаменитости, сестрорецк

Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации

10:43 17.11.2020 (обновлено: 12:06 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала.
По видеосвязи он поблагодарил всех зрителей за беспокойство о его состоянии.

"Спасибо всем, кто за меня переживал. И тем, кто за меня не переживал. Всем спасибо! Всем здоровья! Не болейте, не попадайте в больницы. Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь", — сказал ведущий.

Хрусталев сообщил, что в ближайшие пару дней он планирует пройти курс медобследований, а свободное время посвятить вязанию.
Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке. СМИ сообщали, что у артиста диагностировали коронавирус, однако затем эту информацию опровергли. Сам шоумен рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
Телеведущий Дмитрий Хрусталев и его супруга Мария Гончарук - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 06:03Шоубиз
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ШоубизДмитрий ХрусталевЗнаменитостиСестрорецк
 
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