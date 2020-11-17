https://ria.ru/20201117/khrustalev-1584949861.html

Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации

Дмитрий Хрусталев обратился к россиянам после госпитализации

Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:43

2020-11-17T10:43

2020-11-17T12:06

шоубиз

дмитрий хрусталев

знаменитости

сестрорецк

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала.По видеосвязи он поблагодарил всех зрителей за беспокойство о его состоянии.Хрусталев сообщил, что в ближайшие пару дней он планирует пройти курс медобследований, а свободное время посвятить вязанию.Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке. СМИ сообщали, что у артиста диагностировали коронавирус, однако затем эту информацию опровергли. Сам шоумен рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".

https://ria.ru/20201117/khrustalev-1584927494.html

сестрорецк

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дмитрий хрусталев, знаменитости, сестрорецк