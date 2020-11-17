https://ria.ru/20201117/khrustalev-1584927494.html
Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией
Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией
Певицу Марию Гончарук, жену шоумена Дмитрия Хрусталева, возмутил ажиотаж вокруг госпитализации ее мужа, соответствующий пост она разместила в Instagram. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T06:03
2020-11-17T06:03
2020-11-17T06:03
шоубиз
дмитрий хрусталев
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сестрорецк
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Певицу Марию Гончарук, жену шоумена Дмитрия Хрусталева, возмутил ажиотаж вокруг госпитализации ее мужа, соответствующий пост она разместила в Instagram.Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке. СМИ сообщали, что у артиста диагностировали коронавирус, однако затем эту информацию опровергли. Сам шоумен рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". "Хочется обратить внимание не только на журналистскую этику, но и на врачебную (и всего медперсонала, в том числе), да и на просто общечеловеческую", - написала Гончарук.Певица выразила недовольство появлявшимися публикациями с непроверенной информацией, а также "сливами" личной информации шоумена.Она также осудила тех, кто счел госпитализацию артиста пиар-ходом."Комментаторы... Какие жестокие люди... "Пиар" - вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли - ударьтесь о стенку, куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное", - добавила жена Хрусталева, пожелав при этом подписчикам здоровья и человечности.
https://ria.ru/20201115/khrustalev-1584722457.html
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дмитрий хрусталев, россия, сестрорецк
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Певицу Марию Гончарук, жену шоумена Дмитрия Хрусталева
, возмутил ажиотаж вокруг госпитализации ее мужа, соответствующий пост она разместила в Instagram
.
Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке
. СМИ сообщали, что у артиста диагностировали коронавирус, однако затем эту информацию опровергли. Сам шоумен рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".
"Хочется обратить внимание не только на журналистскую этику, но и на врачебную (и всего медперсонала, в том числе), да и на просто общечеловеческую", - написала Гончарук.
Певица выразила недовольство появлявшимися публикациями с непроверенной информацией, а также "сливами" личной информации шоумена.
Она также осудила тех, кто счел госпитализацию артиста пиар-ходом.
"Комментаторы... Какие жестокие люди... "Пиар" - вы в своем уме?! Когда у вас возникают подобные мысли - ударьтесь о стенку, куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное", - добавила жена Хрусталева, пожелав при этом подписчикам здоровья и человечности.