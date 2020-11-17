https://ria.ru/20201117/khram-1584956180.html

Храм Спиридона Тримифунтского в Москве достроят в 2022 году

Храм Спиридона Тримифунтского в Москве достроят в 2022 году

Столичный храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево - самый большой в Северном округе Москвы - достроят в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:18

2020-11-17T11:18

2020-11-17T11:18

религия и мировоззрение

религия

городское хозяйство москвы

новости - религия и мировоззрение

северный округ (израиль)

госдума рф

владимир ресин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149377/00/1493770029_0:228:2832:1821_1400x0_80_0_0_a82afba175d01e3209f34f7936137d38.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Столичный храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в районе Коптево - самый большой в Северном округе Москвы - достроят в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы депутата Госдумы Владимир Ресина, куратора Программы строительства православных храмов в Москве.В августе в пресс-службе Ресина сообщали, что храм сдадут до конца 2020 года."Сдача храмового комплекса в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2022 года", - говорится в сообщении.Как отметил ранее епископ Бронницкий Парамон, с учетом предстоящей реновации район Коптево будет расти, поэтому храм строится "на перспективу". По словам Ресина, на территории храма "будут открыты различные бесплатные кружки для детей, будет работать полноценная хоровая певческая школа"."Помимо духовной составляющей такие просветительские центры ведут огромную социальную работу. Это и возможности качественного бесплатного обучения детям и взрослым, и помощь пожилым и маломобильным людям", - говорил депутат.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.

северный округ (израиль)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, городское хозяйство москвы, новости - религия и мировоззрение, северный округ (израиль), госдума рф, владимир ресин, москва