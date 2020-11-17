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Роспотребнадзор разрешил не носить маски и перчатки на московских катках
Роспотребнадзор разрешил не носить маски и перчатки на московских катках
Роспотребнадзор Москвы не выдавал предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.11.2020
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы не выдавал предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора... ношение масок и перчаток предусмотрено в период всего времени на территории спортивного комплекса, за исключением периода тренировок. В соответствии с действующими указами мэра Москвы, ношение масок и перчаток на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено. Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало", — говорится в сообщении.Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что обязательным является ношение масок и перчаток, как персоналом, так и посетителями катков, в помещениях раздевалок, проката коньков, касс, холлов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор разрешил не носить маски и перчатки на московских катках

17:01 17.11.2020 (обновлено: 17:04 17.11.2020)
 
© Фото : ГУМГУМ-каток
ГУМ-каток - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : ГУМ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы не выдавал предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора... ношение масок и перчаток предусмотрено в период всего времени на территории спортивного комплекса, за исключением периода тренировок. В соответствии с действующими указами мэра Москвы, ношение масок и перчаток на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено. Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало", — говорится в сообщении.
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Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что обязательным является ношение масок и перчаток, как персоналом, так и посетителями катков, в помещениях раздевалок, проката коньков, касс, холлов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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