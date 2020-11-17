https://ria.ru/20201117/katok-1585037280.html

Роспотребнадзор разрешил не носить маски и перчатки на московских катках

Роспотребнадзор разрешил не носить маски и перчатки на московских катках

Роспотребнадзор Москвы не выдавал предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:01

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2020-11-17T17:04

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы не выдавал предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора... ношение масок и перчаток предусмотрено в период всего времени на территории спортивного комплекса, за исключением периода тренировок. В соответствии с действующими указами мэра Москвы, ношение масок и перчаток на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено. Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало", — говорится в сообщении.Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что обязательным является ношение масок и перчаток, как персоналом, так и посетителями катков, в помещениях раздевалок, проката коньков, касс, холлов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/ogranicheniya-1585002723.html

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