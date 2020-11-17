https://ria.ru/20201117/katki-1585040621.html
Роспотребнадзор обязал москвичей соблюдать социальную дистанцию на катках
Роспотребнадзор обязал москвичей соблюдать социальную дистанцию на катках
Посетители московский катков будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не только в помещениях, но и на открытой ледовой площадке, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:12
2020-11-17T17:12
2020-11-17T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетители московский катков будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не только в помещениях, но и на открытой ледовой площадке, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора Москвы."Посетителям катков также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования... Социальное дистанцирование в полтора метра соблюдать не только в помещениях катка, но и на открытой ледовой площадке", — сообщили в ведомстве.В свою очередь организаторы катков обязаны усилить дезинфекцию в помещениях, контактных поверхностей, инвентаря, организовать обеззараживание воздуха и места обработки рук антисептиками, обеспечить контроль за соблюдением посетителями необходимых мер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584966263.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество