https://ria.ru/20201117/katki-1585040621.html

Роспотребнадзор обязал москвичей соблюдать социальную дистанцию на катках

Роспотребнадзор обязал москвичей соблюдать социальную дистанцию на катках

Посетители московский катков будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не только в помещениях, но и на открытой ледовой площадке, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:12

2020-11-17T17:12

2020-11-17T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетители московский катков будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не только в помещениях, но и на открытой ледовой площадке, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора Москвы."Посетителям катков также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования... Социальное дистанцирование в полтора метра соблюдать не только в помещениях катка, но и на открытой ледовой площадке", — сообщили в ведомстве.В свою очередь организаторы катков обязаны усилить дезинфекцию в помещениях, контактных поверхностей, инвентаря, организовать обеззараживание воздуха и места обработки рук антисептиками, обеспечить контроль за соблюдением посетителями необходимых мер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584966263.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество