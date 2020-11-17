https://ria.ru/20201117/karabakh-1585037144.html

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в свои дома вернулись 1207 беженцев, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:58

2020-11-17T16:58

2020-11-17T17:22

игорь конашенков

степанакерт

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в свои дома вернулись 1207 беженцев, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков."Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения... Шестнадцатого ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказал он.

степанакерт

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев 2020-11-17T16:58 true PT0M45S

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