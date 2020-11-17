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Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в свои дома вернулись 1207 беженцев, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:58
2020-11-17T16:58
2020-11-17T17:22
игорь конашенков
степанакерт
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в свои дома вернулись 1207 беженцев, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков."Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения... Шестнадцатого ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись 1207 жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказал он.
степанакерт
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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
2020-11-17T16:58
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PT0M45S
РИА Новости
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