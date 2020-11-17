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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584962588.html
"Горячий конфликт" между Баку и Ереваном завершился, считает Лукашенко
"Горячий конфликт" между Баку и Ереваном завершился, считает Лукашенко
"Горячий конфликт" Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха завершился, обсуждение ситуации продолжится в дипломатической плоскости, считает президент... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:54
2020-11-17T12:50
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
александр лукашенко
азербайджан
армения
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. "Горячий конфликт" Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха завершился, обсуждение ситуации продолжится в дипломатической плоскости, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства, в частности, отметил, что международная ситуация остается непростой.При этом он считает, что до настоящего мира в Нагорном Карабахе, чтобы после войны людям дали обосноваться на покинутых ими землях, а национальные меньшинства чувствовали себя в безопасности, еще далеко.Кроме того, Лукашенко заметил, что до сих пор не прекратились войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где у Белоруссии есть экономические интересы. Вызывают беспокойство у белорусского президента и протестные настроения "в нашем европейском доме, которые усиливаются на фоне ограничительных мер в борьбе с коронавирусом и террористических атак исламистов"."Хотя вы знаете, Франция, Германия, другие страны - вы же позвали этих исламистов к себе. Вы же открыли границы и их позвали: "Приходите!" Понятно, рабочей силы не хватало. И почему вы теперь кричите гвалтом? Вы их позвали, знали их культуру, единство, веру. Так уважайте их, если позвали. Поэтому дело не в исламистах, а в тех руководителях, которые сегодня управляют этими цивилизованными государствами в Европе", - сказал белорусский президент.Он также считает, что неопределенность в международную обстановку вносят прошедшие в США президентские выборы, которые пока не прояснили будущую политику Вашингтона.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорный карабах, александр лукашенко, азербайджан, армения, в мире

"Горячий конфликт" между Баку и Ереваном завершился, считает Лукашенко

11:54 17.11.2020 (обновлено: 12:50 17.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкКаска на обочине дороги в Нагорном Карабахе
Каска на обочине дороги в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. "Горячий конфликт" Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха завершился, обсуждение ситуации продолжится в дипломатической плоскости, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства, в частности, отметил, что международная ситуация остается непростой.

"Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами - Арменией и Азербайджаном - теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости… После того как Россия себя активно там повела - будем говорить откровенно, Турция тоже не была в стороне, просто в отдельных СМИ это не очень подается - на Западе забеспокоились сопредседатели так называемой Минской группы (ОБСЕ – ред.). Кроме России, там Франция и США. Они готовы уже рассматривать что-то, как будет потом и почему там одни миротворцы России", - сказал Лукашенко.

При этом он считает, что до настоящего мира в Нагорном Карабахе, чтобы после войны людям дали обосноваться на покинутых ими землях, а национальные меньшинства чувствовали себя в безопасности, еще далеко.
Кроме того, Лукашенко заметил, что до сих пор не прекратились войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где у Белоруссии есть экономические интересы. Вызывают беспокойство у белорусского президента и протестные настроения "в нашем европейском доме, которые усиливаются на фоне ограничительных мер в борьбе с коронавирусом и террористических атак исламистов".
"Хотя вы знаете, Франция, Германия, другие страны - вы же позвали этих исламистов к себе. Вы же открыли границы и их позвали: "Приходите!" Понятно, рабочей силы не хватало. И почему вы теперь кричите гвалтом? Вы их позвали, знали их культуру, единство, веру. Так уважайте их, если позвали. Поэтому дело не в исламистах, а в тех руководителях, которые сегодня управляют этими цивилизованными государствами в Европе", - сказал белорусский президент.
Он также считает, что неопределенность в международную обстановку вносят прошедшие в США президентские выборы, которые пока не прояснили будущую политику Вашингтона.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАлександр ЛукашенкоАзербайджанАрменияВ мире
 
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