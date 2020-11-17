https://ria.ru/20201117/kaliningrad-1585057281.html
В Калининградской области водитель сбил восемь человек
В Калининградской области водитель сбил восемь человек
В поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области внедорожник въехал в толпу людей, собравшихся на публичные слушания. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:13
2020-11-17T18:13
2020-11-17T19:21
калининградская область
зеленоградский район
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — РИА Новости. В поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области внедорожник въехал в толпу людей, собравшихся на публичные слушания. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.Восемь человек пострадали. В калининградской телекомпании "Каскад" уточнили, что среди получивших травмы — члены съемочной группы.Также известно, что за рулем автомобиля находился мужчина 1941 года рождения. По предварительной версии, он перепутал педали.На месте работают медики и полицейские.
https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html
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Кадры ДТП с внедорожником, въехавшим в толпу под Калининградом
Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Калининградской области. Инцидент произошел в селе Холмогоровка, водитель 1941 года рождения на внедорожнике въехал в толпу людей. По предварительным данным, он перепутал педали.
2020-11-17T18:13
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