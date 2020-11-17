https://ria.ru/20201117/kaliningrad-1585057281.html

В Калининградской области водитель сбил восемь человек

В Калининградской области водитель сбил восемь человек

В поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области внедорожник въехал в толпу людей, собравшихся на публичные слушания. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:13

2020-11-17T18:13

2020-11-17T19:21

калининградская область

зеленоградский район

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585062885_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a4af2e1ff52914bd7f6c4b06501e5b91.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — РИА Новости. В поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области внедорожник въехал в толпу людей, собравшихся на публичные слушания. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.Восемь человек пострадали. В калининградской телекомпании "Каскад" уточнили, что среди получивших травмы — члены съемочной группы.Также известно, что за рулем автомобиля находился мужчина 1941 года рождения. По предварительной версии, он перепутал педали.На месте работают медики и полицейские.

https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html

калининградская область

зеленоградский район

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП с внедорожником, въехавшим в толпу под Калининградом Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Калининградской области. Инцидент произошел в селе Холмогоровка, водитель 1941 года рождения на внедорожнике въехал в толпу людей. По предварительным данным, он перепутал педали. 2020-11-17T18:13 true PT0M25S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, зеленоградский район, калининград, происшествия