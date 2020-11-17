https://ria.ru/20201117/johnson-1584863488.html
Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках
Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках
Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления"... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T00:34
2020-11-17T00:34
2020-11-17T00:35
культура
дуэйн джонсон
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149835/48/1498354822_0:66:3000:1754_1400x0_80_0_0_51a827bb153abc8b1a0eae268c62d363.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления" автомобиль Porsche.В нем предполагалось снимать сцену погони с участием Джонсона.Несколько месяцев было потрачено на то, чтобы найти этот автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку. По словам актера, режиссер Роусон Маршалл Тербер сначала не поверил в то, что Джонсон действительно не помещается в салон."Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается пролезть в прорезь для монет", — написал Джонсон. Когда, наконец, и режиссеру, и всем участникам съемок стало понятно, в чем дело, они начали смеяться."В итоге команда проявила смекалку и нашла все-таки способ снять это сцену", — поделился актер.
https://ria.ru/20201105/red-notice-1583125120.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149835/48/1498354822_261:0:3000:2054_1400x0_80_0_0_72deaa4a0c5e0cbd9c544639cd8d1beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости
. Американский актер Дуэйн Джонсон поделился
в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления" автомобиль Porsche.
В нем предполагалось снимать сцену погони с участием Джонсона.
Несколько месяцев было потрачено на то, чтобы найти этот автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку.
По словам актера, режиссер Роусон Маршалл Тербер сначала не поверил в то, что Джонсон действительно не помещается в салон.
"Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается пролезть в прорезь для монет", — написал Джонсон.
Когда, наконец, и режиссеру, и всем участникам съемок стало понятно, в чем дело, они начали смеяться.
"В итоге команда проявила смекалку и нашла все-таки способ снять это сцену", — поделился актер.