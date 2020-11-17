https://ria.ru/20201117/johnson-1584863488.html

Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках

Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках

Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления"... РИА Новости, 17.11.2020

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культура

дуэйн джонсон

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новости культуры

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления" автомобиль Porsche.В нем предполагалось снимать сцену погони с участием Джонсона.Несколько месяцев было потрачено на то, чтобы найти этот автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку. По словам актера, режиссер Роусон Маршалл Тербер сначала не поверил в то, что Джонсон действительно не помещается в салон."Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается пролезть в прорезь для монет", — написал Джонсон. Когда, наконец, и режиссеру, и всем участникам съемок стало понятно, в чем дело, они начали смеяться."В итоге команда проявила смекалку и нашла все-таки способ снять это сцену", — поделился актер.

https://ria.ru/20201105/red-notice-1583125120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры