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https://ria.ru/20201117/johnson-1584863488.html
Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках
Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках
Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления"... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T00:34
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культура
дуэйн джонсон
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления" автомобиль Porsche.В нем предполагалось снимать сцену погони с участием Джонсона.Несколько месяцев было потрачено на то, чтобы найти этот автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку. По словам актера, режиссер Роусон Маршалл Тербер сначала не поверил в то, что Джонсон действительно не помещается в салон."Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается пролезть в прорезь для монет", — написал Джонсон. Когда, наконец, и режиссеру, и всем участникам съемок стало понятно, в чем дело, они начали смеяться."В итоге команда проявила смекалку и нашла все-таки способ снять это сцену", — поделился актер.
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дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры

Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках

00:34 17.11.2020 (обновлено: 00:35 17.11.2020)
 
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Американский актер Дуэйн Джонсон поделился в своем инстаграме историей о том, как он не поместился в специально приобретенный для съемок "Красного уведомления" автомобиль Porsche.
© Фото : @therock/InstagramДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : @therock/Instagram
Дуэйн Джонсон
В нем предполагалось снимать сцену погони с участием Джонсона.
Несколько месяцев было потрачено на то, чтобы найти этот автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку.
По словам актера, режиссер Роусон Маршалл Тербер сначала не поверил в то, что Джонсон действительно не помещается в салон.
"Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается пролезть в прорезь для монет", — написал Джонсон.
Когда, наконец, и режиссеру, и всем участникам съемок стало понятно, в чем дело, они начали смеяться.
"В итоге команда проявила смекалку и нашла все-таки способ снять это сцену", — поделился актер.
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