https://ria.ru/20201117/ispaniya-1585065706.html

Пакистанский лжеврач "лечил" британцев в Испании за 20 тысяч фунтов

Пакистанский лжеврач "лечил" британцев в Испании за 20 тысяч фунтов

Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который, не имея необходимых документов, занимался лечением британцев, сообщает... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:02

2020-11-17T19:02

2020-11-17T19:02

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МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который, не имея необходимых документов, занимался лечением британцев, сообщает ведомство.Большинство из них были британцами, которые специально приезжали на лечение в Испанию. Стоимость составляла от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.Этот человек не был членом ни одной из коллегий медиков Испании. Свои услуги он оказывал в доме на ферме, расположенной в муниципалитете Пикасент, который также не фигурирует ни в одном из официальных регистров медицинских учреждений.Пациенты приезжали с самыми разными заболеваниями – от проблем с суставами и сердцем до рака, среди проводимых процедур было переливание крови. При обыске были обнаружены многочисленные документы, в том числе рецепты, различные пищевые добавки, запрещенные в Испании, медицинские инструменты, 50 слитков серебра на сумму более 33 тысяч евро и 89 слитков золота на сумму 418 тысяч евро, а также наличные и драгоценности.На ферме, где располагалась "клиника", работали более десятка человек – причем жили они в антисанитарных условиях, рабочий день был по 10-12 часов без выходных за зарплату в 750 евро в месяц, из которых они должны были заплатить за жилье 200 евро. Выходить за пределы фермы запрещалось.Выращиваемые продукты, которые хранились в антисанитарных условиях, пакистанец продавал за границу через свою интернет-страницу.Задержанному предъявлены обвинения в нарушении прав трудящихся, незаконной профессиональной деятельности, мошенничестве, отмывании денег и преступлениях против здоровья населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200403/1569534457.html

https://ria.ru/20191227/1562926398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, валенсия (город), испания, в мире