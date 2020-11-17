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Пакистанский лжеврач "лечил" британцев в Испании за 20 тысяч фунтов
Пакистанский лжеврач "лечил" британцев в Испании за 20 тысяч фунтов
Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который, не имея необходимых документов, занимался лечением британцев, сообщает... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:02
2020-11-17T19:02
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МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который, не имея необходимых документов, занимался лечением британцев, сообщает ведомство.Большинство из них были британцами, которые специально приезжали на лечение в Испанию. Стоимость составляла от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.Этот человек не был членом ни одной из коллегий медиков Испании. Свои услуги он оказывал в доме на ферме, расположенной в муниципалитете Пикасент, который также не фигурирует ни в одном из официальных регистров медицинских учреждений.Пациенты приезжали с самыми разными заболеваниями – от проблем с суставами и сердцем до рака, среди проводимых процедур было переливание крови. При обыске были обнаружены многочисленные документы, в том числе рецепты, различные пищевые добавки, запрещенные в Испании, медицинские инструменты, 50 слитков серебра на сумму более 33 тысяч евро и 89 слитков золота на сумму 418 тысяч евро, а также наличные и драгоценности.На ферме, где располагалась "клиника", работали более десятка человек – причем жили они в антисанитарных условиях, рабочий день был по 10-12 часов без выходных за зарплату в 750 евро в месяц, из которых они должны были заплатить за жилье 200 евро. Выходить за пределы фермы запрещалось.Выращиваемые продукты, которые хранились в антисанитарных условиях, пакистанец продавал за границу через свою интернет-страницу.Задержанному предъявлены обвинения в нарушении прав трудящихся, незаконной профессиональной деятельности, мошенничестве, отмывании денег и преступлениях против здоровья населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200403/1569534457.html
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пакистан, валенсия (город), испания, в мире

Пакистанский лжеврач "лечил" британцев в Испании за 20 тысяч фунтов

19:02 17.11.2020
 
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Fotolia / samantha vial
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МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который, не имея необходимых документов, занимался лечением британцев, сообщает ведомство.
Большинство из них были британцами, которые специально приезжали на лечение в Испанию. Стоимость составляла от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.
Этот человек не был членом ни одной из коллегий медиков Испании. Свои услуги он оказывал в доме на ферме, расположенной в муниципалитете Пикасент, который также не фигурирует ни в одном из официальных регистров медицинских учреждений.
Пациенты приезжали с самыми разными заболеваниями – от проблем с суставами и сердцем до рака, среди проводимых процедур было переливание крови. При обыске были обнаружены многочисленные документы, в том числе рецепты, различные пищевые добавки, запрещенные в Испании, медицинские инструменты, 50 слитков серебра на сумму более 33 тысяч евро и 89 слитков золота на сумму 418 тысяч евро, а также наличные и драгоценности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2020
3 апреля, 12:51
В Москве задержали пару за продажу лже-тестов на коронавирус
На ферме, где располагалась "клиника", работали более десятка человек – причем жили они в антисанитарных условиях, рабочий день был по 10-12 часов без выходных за зарплату в 750 евро в месяц, из которых они должны были заплатить за жилье 200 евро. Выходить за пределы фермы запрещалось.
Выращиваемые продукты, которые хранились в антисанитарных условиях, пакистанец продавал за границу через свою интернет-страницу.
Задержанному предъявлены обвинения в нарушении прав трудящихся, незаконной профессиональной деятельности, мошенничестве, отмывании денег и преступлениях против здоровья населения.
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