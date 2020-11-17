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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
https://ria.ru/20201117/iran-1584925309.html
NYT: Трамп планировал атаку на ядерный объект в Иране
NYT: Трамп планировал атаку на ядерный объект в Иране
Президент США Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:14
2020-11-17T10:29
майк помпео
майк пенс
дональд трамп
конфликт сша и ирана
иран
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана, сообщило издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.По данным издания, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марк Милли отговорили президента от военного удара, предупредив, что такой шаг может привести к широкомасштабному конфликту в последние недели его президентства.Как полагает NYT, любая мера — будь то кибератака или ракетный удар — "почти наверняка" были бы направлены против иранского ядерного объекта в Натанзе."После того как Помпео и генерал Милли описали потенциальные риски военной эскалации, чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается", — пишет газета со ссылкой на представителей администрации Трампа.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится принять множество новых санкций против Ирана до инаугурации Джо Байдена в январе.Отношения США и Ирана обострились в начале года, когда Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считали причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и восстановлении жестких санкций против Тегерана.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584371126.html
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майк помпео, майк пенс, дональд трамп, иран, сша, в мире

NYT: Трамп планировал атаку на ядерный объект в Иране

03:14 17.11.2020 (обновлено: 10:29 17.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана, сообщило издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
По данным издания, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марк Милли отговорили президента от военного удара, предупредив, что такой шаг может привести к широкомасштабному конфликту в последние недели его президентства.
Как полагает NYT, любая мера — будь то кибератака или ракетный удар — "почти наверняка" были бы направлены против иранского ядерного объекта в Натанзе.
"После того как Помпео и генерал Милли описали потенциальные риски военной эскалации, чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается", — пишет газета со ссылкой на представителей администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 20:16
Трамп продлил санкции против Ирана
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится принять множество новых санкций против Ирана до инаугурации Джо Байдена в январе.
Отношения США и Ирана обострились в начале года, когда Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считали причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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США анонсировали ужесточение санкций против Ирана
 
Конфликт США и ИранаМайк ПомпеоМайк ПенсДональд ТрампИранСШАВ мире
 
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