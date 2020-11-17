https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

Обзор iPhone 12 mini: чем интересен самый маленький смартфон Apple?

Обзор iPhone 12 mini: чем интересен самый маленький смартфон Apple?

На днях в России начали продавать iPhone 12 mini. Это самый маленький и необычный смартфон из представленного Apple этой осенью последнего поколения, у которого РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:00

2020-11-17T08:00

2020-11-17T10:24

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. На днях в России начали продавать iPhone 12 mini. Это самый маленький и необычный смартфон из представленного Apple этой осенью последнего поколения, у которого хорошие шансы повлиять на всю индустрию. Корреспондент РИА Новости протестировал новый гаджет.ДизайнВнешне iPhone 12 mini практически не отличается от других смартфонов новой линейки — с поправкой на габариты, ради которых, видимо, все и затевалось. При длине в 131,5, ширине 64,2 миллиметра и весе 135 граммов этот смартфон стал чуть ли не самым компактным на рынке. Более того, конкуренты вообще ничего подобного не делают — в мире Android стандартом считаются экраны диагональю шесть и более дюймов.Но в отделке есть нюансы. Металлические торцы — матовые, тогда как задняя стеклянная панель — глянцевая. Последнее обстоятельство, конечно, не так практично, как с 12 Pro/Pro Max, но 99 процентов покупателей сразу заключат iPhone 12 mini в чехол.Как и в 12 Pro, здесь использовали особо прочное стекло Ceramic Shield, которое и царапинам, и ударам должно сопротивляться лучше предшествующих материалов. Как и у "старших братьев", здесь есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68.ДисплейПожалуй, инженеры Apple сделали невозможное — вписали большой дисплей в очень компактный корпус. Почему 5,4-дюймовый экран мы называем большим? Все просто — еще несколько лет назад 5,5-дюймовые смартфоны называли "лопатами". А увеличение диагонали не всегда и не везде уместно.Матрица ничем не уступает старшим моделям — это все тот же OLED-экран с поддержкой контента в HDR10. Даже при меньшем разрешении по сравнению с iPhone 12 (1080 x 2340 против 1170 x 2532 пикселя) получается чуть более высокая плотность точек на дюйм. Это означает, что здесь нет никакой "рыхлости" шрифтов, на которую часто жалуются обладатели относительно недорогих iPhone.В iPhone 12 mini отсутствие режима обновления картинки в 120 герц не воспринимается как недостаток. Все-таки это младший смартфон в линейке, ему это простительно. Да и знаменитая плавность iOS делает свое дело.КамерыВ новом поколении iPhone сохранилось прошлогоднее разделение между "обычными" и Pro-версиями в камерах. При этом 12 mini получил двухсенсорную главную камеру — 12 и 12 Мп. Первый датчик с оптической стабилизацией и апертурой f/1.6 дает выигрыш в съемке при недостаточной освещенности по сравнению с прошлогодним iPhone 11. Но в целом это все та же камера. Как и "ширик".Главные нововведения камер — в софте. Так, сверхширокоугольный сенсор не только умеет подавлять искажения по краям кадра — ему еще и добавили эффективный ночной режим. Основной сенсор просто хорошо снимает — так, как и ждешь от iPhone. Ах да, тут есть и режим Smart HDR 3, делающий снимки более реалистичными, даже если в кадре множество объектов.При максимальном качестве видео в 4K и 60 кадрах в секунду ролики ожидаемо получаются высокодетализированными. Но это и не новость, что у Apple лучшее качество видеосъемки на рынке. Dolby Vision HDR (видео с широким динамическим диапазоном) работает лишь при 4K и 30 кадрах в секунду, тогда как Pro-версии могут обеспечить его при 60 fps. Короче говоря, хоть iPhone 12 mini в плане фото и видео и уступает Pro-моделям, но это все еще очень серьезное решение, приемлемое и при вполне профессиональных сценариях.Производительность, память и коммуникацииiPhone 12 mini только кажется игрушкой, на самом деле — это один из самых производительных смартфонов на рынке. Все благодаря чипу Apple A14 Bionic. Хотя иногда кажется, что гонка на скорость зашла в тупик — в быту трудно почувствовать разницу между mini и Pro.Но есть и отличия, ведь 12 mini достались лишь четыре гигабайта оперативной памяти. Впрочем, этого тоже хватит на долгие годы вперед — смартфон держит в ОЗУ сразу несколько ресурсоемких приложений, не пытаясь их перезапустить. Игровая производительность ожидаемо околомаксимальная. Правда, есть нюанс, связанный не с самим смартфоном, а с тем, как мы привыкли к огромным экранам. Так, запуская очередную "катку" WoT или PUBG, ловишь себя на мысли, что хочется экран побольше, чтобы "видеть" подальше.Пожалуй, самое неоднозначное решение в iPhone 12 mini — объем накопителя. Базовая версия при цене в 69 990 рублей оснащена 64 Гб встроенной памяти. Этого очень мало, тем более отличные камеры буквально провоцируют больше снимать фото и видео; 128 Гб обойдутся уже в 74 990 рублей (терпимо относительно общей цены), а вот за максимальные 256 Гб попросят 84 990. Тем не менее 12 mini — все равно самый доступный актуальный iPhone.С коммуникациями у Apple, как всегда, все хорошо. Да, тут есть 5G-модем, который останется бесполезным для российского пользователя еще несколько лет. А вот NFC и Wi-Fi 6 вы точно будете пользоваться каждый день.БезопасностьНикаких откровений в плане защиты данных пользователя и разблокировки смартфона в 12 mini нет — Face ID работает как часы, распознавая заданное лицо даже в кромешной тьме. Хотелось бы к нему в пару, конечно, Touch ID в кнопке включения, особенно сейчас, когда без маски — никуда. Но нет, будем ждать и надеяться на его возвращение в 2021-м.АвтономностьЗнаете, почему габариты смартфонов стремительно росли последние годы? Не только из-за желания получить как можно больший экран. Автономность — ее пока еще никому не удавалось значительно нарастить без большой батарейки, для которой нужно место. И тому, кто хочет иметь компактный смартфон с современным железом, придется идти на компромисс.Хоть в Apple традиционно и не указывают емкость аккумуляторов, блогеры, разобравшие iPhone 12 mini, обнаружили в нем батарейку на 2227 мАч. Много это или мало? Например, в мире Android аккумуляторы на 4000 мАч давно стандарт, а у iPhone SE 2020 батарея на 1820 мАч. У iPhone 12 встроенная АКБ на 2815 мАч. Но это все малопонятные цифры, а что на практике?В целом смартфон выдержит день смешанной (звонки, браузер, просмотр видео, мессенджеры) работы и доживет до вечерней подзарядки. Правда, в узких сценариях использования уже не все так радужно — при воспроизведении YouTube 12 mini продержался чуть больше пяти часов, игры "съели" батарею за 2,5 часа. Было бы интересно посмотреть на автономность смартфона при работе с 5G, но увы.Зато у маленькой батареи есть плюсы — с 20-ваттным зарядным блоком (продается отдельно) 50 процентов емкости возвращается за полчаса. А еще тут есть и поддержка магнитной беспроводной зарядки MagSafe, которая добавляет удобства, но несколько медленнее, чем на других "двенадцатых": пиковая мощность — 12 ватт против 15. Но можно подзаряжать и любой Qi-зарядкой, правда, уже совсем медленно (7,5 ватта).ИтогiPhone 12 mini во всей линейке новых смартфонов Apple выглядит самым "человечным". Такое впечатление, что в Купертино прислушались к давним просьбам фанатов — современное устройство в стиле любимого многими iPhone 5. Возможно, 12 mini не станет наиболее популярным — выросло целое поколение покупателей, которых не очень беспокоят габариты. Рациональный пользователь также посмотрит в сторону iPhone 12, который хоть и дороже, но выглядит более взвешенным вариантом. А 12 mini предпочтут те, кто долгие годы ждал именно такой iPhone — компактный, мощный и стильный.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

https://ria.ru/20201113/iphone-1584394582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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