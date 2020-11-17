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Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался, сообщил экс-министр информации и связи республики Сергей Зырянов. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:19
2020-11-17T09:19
2020-11-17T09:44
сергей зырянов
григорий иоффе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался, сообщил экс-министр информации и связи республики Сергей Зырянов.Иоффе скончался в 7-й городской больнице в ковидном госпитале, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Он рассказал, что ранее глава ОП Крыма перенес сложную операцию, а недавно заболел пневмонией. По словам Форманчука, Иоффе в понедельник был срочно доставлен в госпиталь, но его состояние ночью резко ухудшилось, и в 2 часа ночи он скончался.Дата и формат похорон будут определены в ближайшее время.Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма в 2014 году, ему было 67 лет.
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сергей зырянов, григорий иоффе, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
скончался, сообщил экс-министр информации и связи республики Сергей Зырянов.
"Григорий Адольфович, светлая память..." - написал Зырянов на своей странице в Facebook
.Информацию о смерти Иоффе РИА Новости подтвердили в Госсовете республики, сообщив, что он умер в ночь на вторник.
Иоффе скончался в 7-й городской больнице в ковидном госпитале, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Он рассказал, что ранее глава ОП Крыма перенес сложную операцию, а недавно заболел пневмонией. По словам Форманчука, Иоффе в понедельник был срочно доставлен в госпиталь, но его состояние ночью резко ухудшилось, и в 2 часа ночи он скончался.
Дата и формат похорон будут определены в ближайшее время.
Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма в 2014 году, ему было 67 лет.