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Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался, сообщил экс-министр информации и связи республики Сергей Зырянов. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T09:19

2020-11-17T09:19

2020-11-17T09:44

сергей зырянов

григорий иоффе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался, сообщил экс-министр информации и связи республики Сергей Зырянов.Иоффе скончался в 7-й городской больнице в ковидном госпитале, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Он рассказал, что ранее глава ОП Крыма перенес сложную операцию, а недавно заболел пневмонией. По словам Форманчука, Иоффе в понедельник был срочно доставлен в госпиталь, но его состояние ночью резко ухудшилось, и в 2 часа ночи он скончался.Дата и формат похорон будут определены в ближайшее время.Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма в 2014 году, ему было 67 лет.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей зырянов, григорий иоффе, общество