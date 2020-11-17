https://ria.ru/20201117/internet-1585009753.html

Омский губернатор встретится с ловившим интернет на березе студентом

Омский губернатор встретится с ловившим интернет на березе студентом

Губернатор Омской области Александр Бурков встретится с тиктокером из деревни Алексеем Дудоладовым, который ранее обратился к нему с жалобами на плохой... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:02

2020-11-17T15:02

2020-11-17T23:52

александр бурков

омская область

называевский район

общество

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ОМСК, 17 ноя — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретится с тиктокером из деревни Алексеем Дудоладовым, который ранее обратился к нему с жалобами на плохой интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Лёха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети TikTok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в Институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы поймать Сеть, ему приходится карабкаться на березу в трехстах метрах от деревни.После этого директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер. После инцидента в деревню Станкевичи выезжали специалисты Минпрома Омской области и измеряли скорость интернета. В итоге в министерстве посоветовали Дудоладову найти место у соседей, поскольку его дом находится в низине, что влияет на качество соединения."Алексей действительно приглашен на встречу с губернатором Омской области", — подтвердили агентству в пресс-службе правительства.Сам студент-тиктокер пояснил региональному порталу NGS55.ru, что собирается поговорить с главой региона "о проблемах" — как о его проблеме со связью, так и о других проблемах жителей, которые писали ему в соцсети. Встреча запланирована на пятницу, 20 ноября.

https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html

омская область

называевский район

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александр бурков, омская область, называевский район, общество