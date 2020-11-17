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Омский губернатор встретится с ловившим интернет на березе студентом
Омский губернатор встретится с ловившим интернет на березе студентом
Губернатор Омской области Александр Бурков встретится с тиктокером из деревни Алексеем Дудоладовым, который ранее обратился к нему с жалобами на плохой... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:02
2020-11-17T23:52
александр бурков
омская область
называевский район
общество
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ОМСК, 17 ноя — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретится с тиктокером из деревни Алексеем Дудоладовым, который ранее обратился к нему с жалобами на плохой интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Лёха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети TikTok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в Институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы поймать Сеть, ему приходится карабкаться на березу в трехстах метрах от деревни.После этого директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер. После инцидента в деревню Станкевичи выезжали специалисты Минпрома Омской области и измеряли скорость интернета. В итоге в министерстве посоветовали Дудоладову найти место у соседей, поскольку его дом находится в низине, что влияет на качество соединения."Алексей действительно приглашен на встречу с губернатором Омской области", — подтвердили агентству в пресс-службе правительства.Сам студент-тиктокер пояснил региональному порталу NGS55.ru, что собирается поговорить с главой региона "о проблемах" — как о его проблеме со связью, так и о других проблемах жителей, которые писали ему в соцсети. Встреча запланирована на пятницу, 20 ноября.
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александр бурков, омская область, называевский район, общество

Омский губернатор встретится с ловившим интернет на березе студентом

15:02 17.11.2020 (обновлено: 23:52 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТиктокер Алексей Дудоладов лезет на верхушку березы в деревне Станкевичи Называевского района
Тиктокер Алексей Дудоладов лезет на верхушку березы в деревне Станкевичи Называевского района - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 17 ноя — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретится с тиктокером из деревни Алексеем Дудоладовым, который ранее обратился к нему с жалобами на плохой интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Лёха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети TikTok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в Институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы поймать Сеть, ему приходится карабкаться на березу в трехстах метрах от деревни.
После этого директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер. После инцидента в деревню Станкевичи выезжали специалисты Минпрома Омской области и измеряли скорость интернета. В итоге в министерстве посоветовали Дудоладову найти место у соседей, поскольку его дом находится в низине, что влияет на качество соединения.
"Алексей действительно приглашен на встречу с губернатором Омской области", — подтвердили агентству в пресс-службе правительства.
Сам студент-тиктокер пояснил региональному порталу NGS55.ru, что собирается поговорить с главой региона "о проблемах" — как о его проблеме со связью, так и о других проблемах жителей, которые писали ему в соцсети. Встреча запланирована на пятницу, 20 ноября.
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Александр БурковОмская областьНазываевский районОбщество
 
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