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Эксперт назвал сроки внедрения искусственного интеллекта в России
Эксперт назвал сроки внедрения искусственного интеллекта в России
Российские компании будут постепенно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в свои бизнес-процессы, для массового внедрения технологии в России потребуется... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:08
2020-11-17T09:08
россия
сбербанк россии
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские компании будут постепенно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в свои бизнес-процессы, для массового внедрения технологии в России потребуется порядка пяти-десяти лет, сообщил РИА Новости управляющий директор – начальник Центра исследования данных для государственных органов Сбербанка Владимир Авербах."Искусственный интеллект обещает большие преимущества, но пока не так много потребителей и компаний этим пользуются. Пока это рискованная зона инвестиций, в которую, я думаю, будут входить постепенно, нам потребуется порядка 5-10 лет на то, чтобы достаточно массово появились сервисы на основе ИИ. Потребитель получит новые возможности, но может и не знать, что внутри лежат технологии ИИ", - сказал Авербах.В настоящий момент, по словам Авербаха, около половины компаний в России так или иначе задумываются о том, чтобы внедрить технологии ИИ в свои бизнес-процессы. Кроме того, число таких компаний существенно растет от года к году. "В декабре на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey мы с коллегами из крупнейших мировых технологических компаний будем обсуждать перспективы и меры стимулирования ИИ", - пояснил собеседник агентства.Сбербанк назначен федеральным центром компетенции в сфере искусственного интеллекта и отвечает за его развитие в России. В банке работает лаборатория искусственного интеллекта. Год назад Сбербанк, а также компании "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе конференции AI Journey 2019 подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса в сфере искусственного интеллекта.Этот альянс объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса, а также в продвижении регуляторных инициатив. Альянс создал открытую библиотеку AI Russia, ее цель - отразить главные тренды развития искусственного интеллекта в России и наглядно продемонстрировать варианты практического применения технологии.
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РИА Новости
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россия, сбербанк россии, технологии, экономика

Эксперт назвал сроки внедрения искусственного интеллекта в России

09:08 17.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские компании будут постепенно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в свои бизнес-процессы, для массового внедрения технологии в России потребуется порядка пяти-десяти лет, сообщил РИА Новости управляющий директор – начальник Центра исследования данных для государственных органов Сбербанка Владимир Авербах.
"Искусственный интеллект обещает большие преимущества, но пока не так много потребителей и компаний этим пользуются. Пока это рискованная зона инвестиций, в которую, я думаю, будут входить постепенно, нам потребуется порядка 5-10 лет на то, чтобы достаточно массово появились сервисы на основе ИИ. Потребитель получит новые возможности, но может и не знать, что внутри лежат технологии ИИ", - сказал Авербах.
В настоящий момент, по словам Авербаха, около половины компаний в России так или иначе задумываются о том, чтобы внедрить технологии ИИ в свои бизнес-процессы. Кроме того, число таких компаний существенно растет от года к году. "В декабре на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey мы с коллегами из крупнейших мировых технологических компаний будем обсуждать перспективы и меры стимулирования ИИ", - пояснил собеседник агентства.
Сбербанк назначен федеральным центром компетенции в сфере искусственного интеллекта и отвечает за его развитие в России. В банке работает лаборатория искусственного интеллекта. Год назад Сбербанк, а также компании "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе конференции AI Journey 2019 подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса в сфере искусственного интеллекта.
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Этот альянс объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса, а также в продвижении регуляторных инициатив. Альянс создал открытую библиотеку AI Russia, ее цель - отразить главные тренды развития искусственного интеллекта в России и наглядно продемонстрировать варианты практического применения технологии.
 
РоссияСбербанк РоссииТехнологииЭкономика
 
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