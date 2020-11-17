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Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева
Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева
Гарантии бывшим президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:57
2020-11-17T18:37
россия
павел крашенинников
госдума рф
михаил горбачев
ссср
политика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гарантии бывшим президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает законопроект, который предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий."Российская Федерация является правопреемницей СССР. И в этой связи возникает закономерный, на мой взгляд, вопрос. Сможет ли предлагаемыми этим законом гарантиями воспользоваться первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев? Будет ли на него распространяться действие этого закона?" — спросил депутат от КПРФ Денис Парфенов в ходе обсуждения законопроекта."Я просто хочу обратить внимание на наименование законопроекта — "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему свои полномочия". &lt;...&gt; Я на это хочу обратить внимание. Соответственно, ответ: "Нет, не распространяется", — ответил Крашенинников.
https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html
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россия, павел крашенинников, госдума рф, михаил горбачев, ссср, политика

Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева

15:57 17.11.2020 (обновлено: 18:37 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гарантии бывшим президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает законопроект, который предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.
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Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов
"Российская Федерация является правопреемницей СССР. И в этой связи возникает закономерный, на мой взгляд, вопрос. Сможет ли предлагаемыми этим законом гарантиями воспользоваться первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев? Будет ли на него распространяться действие этого закона?" — спросил депутат от КПРФ Денис Парфенов в ходе обсуждения законопроекта.
"Я просто хочу обратить внимание на наименование законопроекта — "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему свои полномочия". <...> Я на это хочу обратить внимание. Соответственно, ответ: "Нет, не распространяется", — ответил Крашенинников.
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РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФМихаил ГорбачевСССРПолитика
 
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