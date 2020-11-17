https://ria.ru/20201117/gorbachev-1585021626.html
Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева
Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева
Гарантии бывшим президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:57
2020-11-17T15:57
2020-11-17T18:37
россия
павел крашенинников
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михаил горбачев
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политика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гарантии бывшим президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает законопроект, который предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий."Российская Федерация является правопреемницей СССР. И в этой связи возникает закономерный, на мой взгляд, вопрос. Сможет ли предлагаемыми этим законом гарантиями воспользоваться первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев? Будет ли на него распространяться действие этого закона?" — спросил депутат от КПРФ Денис Парфенов в ходе обсуждения законопроекта."Я просто хочу обратить внимание на наименование законопроекта — "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему свои полномочия". <...> Я на это хочу обратить внимание. Соответственно, ответ: "Нет, не распространяется", — ответил Крашенинников.
https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html
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россия, павел крашенинников, госдума рф, михаил горбачев, ссср, политика