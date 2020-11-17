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Путин запишет видеообращение к участникам форума "Уроки Нюрнберга"
Путин запишет видеообращение к участникам форума "Уроки Нюрнберга"
Президент России Владимир Путин во вторник запишет видеообращение к участникам международного научного практического форума "Уроки Нюрнберга", приуроченного к... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:43
2020-11-17T12:43
музей победы
дмитрий песков
владимир путин
германия
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник запишет видеообращение к участникам международного научного практического форума "Уроки Нюрнберга", приуроченного к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга" пройдет в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября."Кроме того, сегодня Путин запишет видеообращение к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга". Чрезвычайно важное мероприятие - это международный форум, где (будут участвовать - ред.) и международные, и российские эксперты, в том числе из всех регионов. Тема крайне важна - это историческая память, историческая правда, потому что на днях у нас будет как раз 75 лет начала Нюрнбергского процесса. Забывать это нельзя, это нужно помнить. Именно поэтому Путин посчитал необходимым обратиться к участникам этого форума", - сказал Песков.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
https://ria.ru/20201116/forum-1584868378.html
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музей победы, дмитрий песков, владимир путин, германия, общество

Путин запишет видеообращение к участникам форума "Уроки Нюрнберга"

12:43 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник запишет видеообращение к участникам международного научного практического форума "Уроки Нюрнберга", приуроченного к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга" пройдет в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября.
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Представители США примут участие в форуме "Уроки Нюрнберга"
"Кроме того, сегодня Путин запишет видеообращение к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга". Чрезвычайно важное мероприятие - это международный форум, где (будут участвовать - ред.) и международные, и российские эксперты, в том числе из всех регионов. Тема крайне важна - это историческая память, историческая правда, потому что на днях у нас будет как раз 75 лет начала Нюрнбергского процесса. Забывать это нельзя, это нужно помнить. Именно поэтому Путин посчитал необходимым обратиться к участникам этого форума", - сказал Песков.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.
Открытие выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 15:4075 лет Великой Победы
Без срока давности: в Москве открылась выставка о Нюрнбергском процессе
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
 
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