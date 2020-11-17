https://ria.ru/20201117/fincher-1584865493.html
Дэвид Финчер рассказал о своем новом проекте
Дэвид Финчер рассказал о своем новом проекте
Новый проект Дэвида Финчера связан с cancel culture (практикой осуждения в Cети или общественного бойкота). Об этом рассказал сам режиссер, сообщает NME. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:40
2020-11-17T01:40
2020-11-17T01:40
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новый проект Дэвида Финчера связан с cancel culture (практикой осуждения в Cети или общественного бойкота). Об этом рассказал сам режиссер, сообщает NME. Отвечая на вопросы о предстоящем минисериале, Финчер пояснил, что его основная тема — отношение общества к извинению. "В нем пойдет речь о том, как в современном обществе воспринимается раскаяние. Если ты искренне просишь прощения, но тебе никто не верит, можно ли считать, что ты извинился? Эта мысль удручает, но мы живем в очень не простые времена", — поделился режиссер. Премьера его нового фильма "Манк" об авторе сценария "Гражданина Кейна" состоялась в кинотеатрах США 13 ноября, а 4 декабря его покажут на Netflix.Ранее стало известно, что Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года. Его предыдущие проекты ("Карточный домик" и "Охотник за разумом") также выходили на стриминговом сервисе.
https://ria.ru/20201102/mank-1582349596.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, сша
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости
. Новый проект Дэвида Финчера связан с cancel culture (практикой осуждения в Cети или общественного бойкота). Об этом рассказал сам режиссер, сообщает
NME.
Отвечая на вопросы о предстоящем минисериале, Финчер пояснил, что его основная тема — отношение общества к извинению.
"В нем пойдет речь о том, как в современном обществе воспринимается раскаяние. Если ты искренне просишь прощения, но тебе никто не верит, можно ли считать, что ты извинился? Эта мысль удручает, но мы живем в очень не простые времена", — поделился режиссер.
Премьера его нового фильма "Манк" об авторе сценария "Гражданина Кейна" состоялась в кинотеатрах США 13 ноября, а 4 декабря его покажут на Netflix.
Ранее стало известно, что Финчер подписал
эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года. Его предыдущие проекты ("Карточный домик" и "Охотник за разумом") также выходили на стриминговом сервисе.