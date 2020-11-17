Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201117/fincher-1584865493.html
Дэвид Финчер рассказал о своем новом проекте
Дэвид Финчер рассказал о своем новом проекте
Новый проект Дэвида Финчера связан с cancel culture (практикой осуждения в Cети или общественного бойкота). Об этом рассказал сам режиссер, сообщает NME. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:40
2020-11-17T01:40
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дэвид финчер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584860451_0:0:2958:1664_1400x0_80_0_0_a0cb5952bbd7a73acf1d1622e863ddc3.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новый проект Дэвида Финчера связан с cancel culture (практикой осуждения в Cети или общественного бойкота). Об этом рассказал сам режиссер, сообщает NME. Отвечая на вопросы о предстоящем минисериале, Финчер пояснил, что его основная тема — отношение общества к извинению. "В нем пойдет речь о том, как в современном обществе воспринимается раскаяние. Если ты искренне просишь прощения, но тебе никто не верит, можно ли считать, что ты извинился? Эта мысль удручает, но мы живем в очень не простые времена", — поделился режиссер. Премьера его нового фильма "Манк" об авторе сценария "Гражданина Кейна" состоялась в кинотеатрах США 13 ноября, а 4 декабря его покажут на Netflix.Ранее стало известно, что Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года. Его предыдущие проекты ("Карточный домик" и "Охотник за разумом") также выходили на стриминговом сервисе.
https://ria.ru/20201102/mank-1582349596.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584860451_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_30bf6a07c69b8fd1dd1733829f47732f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, сша

Дэвид Финчер рассказал о своем новом проекте

01:40 17.11.2020
 
© AFP 2020 / David Livingston/Getty ImagesРежиссер Дэвид Финчер
Режиссер Дэвид Финчер - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AFP 2020 / David Livingston/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новый проект Дэвида Финчера связан с cancel culture (практикой осуждения в Cети или общественного бойкота). Об этом рассказал сам режиссер, сообщает NME.
Отвечая на вопросы о предстоящем минисериале, Финчер пояснил, что его основная тема — отношение общества к извинению.
"В нем пойдет речь о том, как в современном обществе воспринимается раскаяние. Если ты искренне просишь прощения, но тебе никто не верит, можно ли считать, что ты извинился? Эта мысль удручает, но мы живем в очень не простые времена", — поделился режиссер.
Премьера его нового фильма "Манк" об авторе сценария "Гражданина Кейна" состоялась в кинотеатрах США 13 ноября, а 4 декабря его покажут на Netflix.
Ранее стало известно, что Финчер подписал эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года. Его предыдущие проекты ("Карточный домик" и "Охотник за разумом") также выходили на стриминговом сервисе.
Кадр из трейлера фильма Манк - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 06:45Культура
В Сети появились отзывы критиков на фильм "Манк" Дэвида Финчера
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДэвид ФинчерСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Лента новостейМолния