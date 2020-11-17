https://ria.ru/20201117/ferma-1584960336.html
Под Волгоградом реализуют инвестпроект по созданию молочной фермы
Под Волгоградом реализуют инвестпроект по созданию молочной фермы
Современный молочный комплекс появится к 2025 году в Калачевском районе Волгоградской области, общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов рублей,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:42
2020-11-17T11:42
2020-11-17T11:42
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
калачевский район
экономика
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ВОЛГОГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Современный молочный комплекс появится к 2025 году в Калачевском районе Волгоградской области, общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, сельскохозяйственное предприятие "Донское" в Волгоградской области в 2019 году приступило к реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию современного молочного комплекса на 2,5 тысячи голов коров с использованием господдержки. Строительство ведется в девять этапов, на данный момент завершены первые два: уже работают доильно-молочный комплекс и помещения для 1,5 тысячи голов.Реализацию проекта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров держит на личном контроле. По информации ведомства, во вторник Бочаров осмотрел ход работ."Мы удовлетворены темпами — проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком. Объект важен не только для Волгоградской области, юга России, но и страны в целом. Мы понимаем, насколько проект сложный и будет продолжать уделять ему внимание. Это включает в себя не только поддержку в создании самого комплекса, но и в формировании кормовой базы", - цитирует обладминистация слова губернатора.
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андрей бочаров, волгоградская область, калачевский район, экономика
ВОЛГОГРАД, 17 ноя – РИА Новости.
Современный молочный комплекс появится к 2025 году в Калачевском районе Волгоградской области
, общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, сельскохозяйственное предприятие "Донское" в Волгоградской области в 2019 году приступило к реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию современного молочного комплекса на 2,5 тысячи голов коров с использованием господдержки. Строительство ведется в девять этапов, на данный момент завершены первые два: уже работают доильно-молочный комплекс и помещения для 1,5 тысячи голов.
"Полностью объект будет готов к 2025 году, общий объем инвестиций составит 2,9 миллиарда рублей. Завершение инвестпроекта в "Донское" обеспечит рост объемов производства молока по региону сразу на 4%", - сообщили РИА Новости в администрации.
Реализацию проекта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
держит на личном контроле. По информации ведомства, во вторник Бочаров осмотрел ход работ.
"Мы удовлетворены темпами — проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком. Объект важен не только для Волгоградской области, юга России, но и страны в целом. Мы понимаем, насколько проект сложный и будет продолжать уделять ему внимание. Это включает в себя не только поддержку в создании самого комплекса, но и в формировании кормовой базы", - цитирует обладминистация слова губернатора.