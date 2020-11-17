https://ria.ru/20201117/falk-1584947531.html

Третьяковка сделает онлайн-экскурсию по выставке работ Роберта Фалька

Третьяковка сделает онлайн-экскурсию по выставке работ Роберта Фалька

Государственная Третьяковская галерея планирует подготовить онлайн-экскурсию по масштабной выставке работ Роберта Фалька, которая должна была открыться в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:12

2020-11-17T18:12

2020-11-17T18:12

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зельфира трегулова

шнур (сергей шнуров)

константин хабенский

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея планирует подготовить онлайн-экскурсию по масштабной выставке работ Роберта Фалька, которая должна была открыться в декабре, заявила РИА Новости директор музея Зельфира Трегулова."Закрытие музеев - это печальная новость, но, с другой стороны, если концентрироваться на том, насколько она печальна, теряется мотивация к дальнейшим действиям, а она должна присутствовать даже в самых тяжелых ситуациях. Пережив закрытие весной, я бы лучше переключилась на то, что музей может, хочет и должен делать в этой ситуации. Ведь с закрытием дверей Третьяковской галереи для посетителей ее жизнь не заканчивается. Она просто вся переходит из публичного пространства во внутрь, продолжая оставаться в онлайне", - рассказала она.По ее словам, несмотря на открытие музея для посетителей в июле, галерея не перестала вести активную деятельность в онлайн-формате, прекрасно понимая, что может наступить момент введения дополнительных ограничений.Директор Третьяковки рассказала, что галерея продолжит исследовательские и реставрационные работы. Продолжит работу издательский отдел - к концу года планируется издать очень важные публикации, в том числе каталог собрания домонгольской живописи, который готовился многие годы и может стать самым фундаментальным трудом по иконам этого периода (которых сохранилось совсем немного). В собрании музея их около 20.Трегулова отметила, что музей рассматривает вариант создания третьего фильма-экскурсии по своим залами, первые проекты которых были проведены с участием Сергея Шнурова и Константина Хабенского.Собеседница агентства поделилась, что еще одним замечательным подарком на Новый год для поклонников классической музыки станет запись концерта оперной певицы, блистательной артистки Аиды Гарифуллиной, живой концерт которой должен был пройти 5 декабря. В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Посетить концерты, спектакли и киносеансы в театрах, кинотеатрах и концертных залах можно при использовании масок и перчаток, при этом заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости помещений. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекращают свою работу для посетителей.

https://ria.ru/20201113/tregulova-1583924430.html

https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html

https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова, шнур (сергей шнуров), константин хабенский