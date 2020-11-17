https://ria.ru/20201117/falk-1584947531.html
Третьяковка сделает онлайн-экскурсию по выставке работ Роберта Фалька
Третьяковка сделает онлайн-экскурсию по выставке работ Роберта Фалька
Государственная Третьяковская галерея планирует подготовить онлайн-экскурсию по масштабной выставке работ Роберта Фалька, которая должна была открыться в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:12
2020-11-17T18:12
2020-11-17T18:12
культура
новости культуры
выставки
музеи
зельфира трегулова
шнур (сергей шнуров)
константин хабенский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея планирует подготовить онлайн-экскурсию по масштабной выставке работ Роберта Фалька, которая должна была открыться в декабре, заявила РИА Новости директор музея Зельфира Трегулова."Закрытие музеев - это печальная новость, но, с другой стороны, если концентрироваться на том, насколько она печальна, теряется мотивация к дальнейшим действиям, а она должна присутствовать даже в самых тяжелых ситуациях. Пережив закрытие весной, я бы лучше переключилась на то, что музей может, хочет и должен делать в этой ситуации. Ведь с закрытием дверей Третьяковской галереи для посетителей ее жизнь не заканчивается. Она просто вся переходит из публичного пространства во внутрь, продолжая оставаться в онлайне", - рассказала она.По ее словам, несмотря на открытие музея для посетителей в июле, галерея не перестала вести активную деятельность в онлайн-формате, прекрасно понимая, что может наступить момент введения дополнительных ограничений.Директор Третьяковки рассказала, что галерея продолжит исследовательские и реставрационные работы. Продолжит работу издательский отдел - к концу года планируется издать очень важные публикации, в том числе каталог собрания домонгольской живописи, который готовился многие годы и может стать самым фундаментальным трудом по иконам этого периода (которых сохранилось совсем немного). В собрании музея их около 20.Трегулова отметила, что музей рассматривает вариант создания третьего фильма-экскурсии по своим залами, первые проекты которых были проведены с участием Сергея Шнурова и Константина Хабенского.Собеседница агентства поделилась, что еще одним замечательным подарком на Новый год для поклонников классической музыки станет запись концерта оперной певицы, блистательной артистки Аиды Гарифуллиной, живой концерт которой должен был пройти 5 декабря. В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Посетить концерты, спектакли и киносеансы в театрах, кинотеатрах и концертных залах можно при использовании масок и перчаток, при этом заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости помещений. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекращают свою работу для посетителей.
https://ria.ru/20201113/tregulova-1583924430.html
https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html
https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html
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новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова, шнур (сергей шнуров), константин хабенский
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея планирует подготовить онлайн-экскурсию по масштабной выставке работ Роберта Фалька, которая должна была открыться в декабре, заявила РИА Новости директор музея Зельфира Трегулова.
"Закрытие музеев - это печальная новость, но, с другой стороны, если концентрироваться на том, насколько она печальна, теряется мотивация к дальнейшим действиям, а она должна присутствовать даже в самых тяжелых ситуациях. Пережив закрытие весной, я бы лучше переключилась на то, что музей может, хочет и должен делать в этой ситуации. Ведь с закрытием дверей Третьяковской галереи для посетителей ее жизнь не заканчивается. Она просто вся переходит из публичного пространства во внутрь, продолжая оставаться в онлайне", - рассказала она.
По ее словам, несмотря на открытие музея для посетителей в июле, галерея не перестала вести активную деятельность в онлайн-формате, прекрасно понимая, что может наступить момент введения дополнительных ограничений.
"Третьяковская галерея будет не только работать над наращиванием своих онлайн-программ, но и продолжит интенсивную деятельность внутри музея. У нас большие планы на выставки, которые должны были открыться в конце 2020 года и в начале 2021 года. Мы, конечно же, изменили свои выставочные планы, но в данный момент понимаем, что это может быть не последним изменением. Главное, привыкнуть к тому, что даже в таких условиях можно жить, быть активным и мотивированным", - добавила она.
Директор Третьяковки рассказала, что галерея продолжит исследовательские и реставрационные работы. Продолжит работу издательский отдел - к концу года планируется издать очень важные публикации, в том числе каталог собрания домонгольской живописи, который готовился многие годы и может стать самым фундаментальным трудом по иконам этого периода (которых сохранилось совсем немного). В собрании музея их около 20.
Трегулова отметила, что музей рассматривает вариант создания третьего фильма-экскурсии по своим залами, первые проекты которых были проведены с участием Сергея Шнурова и Константина Хабенского.
"Продолжится работа над монтажом тех выставок, которые мы планировали открыть в ноябре и декабре. Хотя мы понимаем, что нам придется открывать их онлайн и создавать специальные экскурсии для того, чтобы те, кто с нетерпением, например, ждал выставку Роберта Фалька, смог получить замечательный новогодний подарок в виде онлайн-экскурсии по этой выставке. Кроме того, будем готовить онлайн-экскурсию по выставке русского кинетического искусства, которую планируем смонтировать к концу декабря", - сказала она.
Собеседница агентства поделилась, что еще одним замечательным подарком на Новый год для поклонников классической музыки станет запись концерта оперной певицы, блистательной артистки Аиды Гарифуллиной, живой концерт которой должен был пройти 5 декабря.
"Мы сейчас очень надеемся на то, что сможем записать этот концерт в зале Врубеля и сделать его онлайн версию", - сказала директор.
В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Посетить концерты, спектакли и киносеансы в театрах, кинотеатрах и концертных залах можно при использовании масок и перчаток, при этом заполняемость залов должна составлять не более 25% от общей вместимости помещений. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекращают свою работу для посетителей.