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Мэрия Уфы проведет аукцион на новогоднюю елку за 18,7 миллиона рублей
Мэрия Уфы проведет аукцион на новогоднюю елку за 18,7 миллиона рублей
Администрация Уфы не планирует отменять электронный аукцион на закупку главной новогодней ели города с начальной (максимальной) ценой до 18,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:02
2020-11-17T11:02
республика башкортостан
новый год
уфа
общество
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УФА, 17 ноя - РИА Новости. Администрация Уфы не планирует отменять электронный аукцион на закупку главной новогодней ели города с начальной (максимальной) ценой до 18,7 миллиона рублей, заказчик уже получил предложения от шести компаний, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров и со множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города.В мэрии Уфы РИА Новости рассказали, что заказанная елка будет установлена на Советской площади города, которая станет одной из главных площадей празднования новогодних праздников."Закупка елки для площади планировалась заранее. Заказчиком по изготовлению сборно-световых конструкций из материалов исполнителя на Советской площади является МБУ "Горзеленхоз". Отменить проведение электронного аукциона не планируется. Отметим, что изучив коммерческие предложения, заказчик определил среднюю стоимость конструкции. По состоянию на 17 ноября, для участия заявились 6 компаний. Девятнадцатого ноября будет определен победитель и названа итоговая стоимость конструкции", - прокомментировали агентству в пресс-службе администрации Уфы.
https://ria.ru/20201111/khabarovsk-1584036875.html
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республика башкортостан, новый год, уфа, общество

Мэрия Уфы проведет аукцион на новогоднюю елку за 18,7 миллиона рублей

11:02 17.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЕлочные украшения на новогодней елке в Москве
Елочные украшения на новогодней елке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Администрация Уфы не планирует отменять электронный аукцион на закупку главной новогодней ели города с начальной (максимальной) ценой до 18,7 миллиона рублей, заказчик уже получил предложения от шести компаний, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров и со множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города.
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В мэрии Уфы РИА Новости рассказали, что заказанная елка будет установлена на Советской площади города, которая станет одной из главных площадей празднования новогодних праздников.
"Закупка елки для площади планировалась заранее. Заказчиком по изготовлению сборно-световых конструкций из материалов исполнителя на Советской площади является МБУ "Горзеленхоз". Отменить проведение электронного аукциона не планируется. Отметим, что изучив коммерческие предложения, заказчик определил среднюю стоимость конструкции. По состоянию на 17 ноября, для участия заявились 6 компаний. Девятнадцатого ноября будет определен победитель и названа итоговая стоимость конструкции", - прокомментировали агентству в пресс-службе администрации Уфы.
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