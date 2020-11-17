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Побережье Финского залива в Петербурге окрасилось в необычный цвет
Побережье Финского залива в Петербурге окрасилось в необычный цвет
Побережье Финского залива у заказника "Западный Котлин" Кронштадского района окрасилось в необычный сине-зеленый цвет из-за водорослей, которые не опасны для... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:10
2020-11-17T13:10
2020-11-17T13:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Побережье Финского залива у заказника "Западный Котлин" Кронштадского района окрасилось в необычный сине-зеленый цвет из-за водорослей, которые не опасны для экологии и человека, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга."По результатам осмотра местности заповедника "Западный Котлин" специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует – загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей", - говорится в сообщении.По информации СМИ, рядом с заказником "Западный Котлин", в районе форта "Риф" петербурженка обнаружила загрязнение неестественного зеленого цвета."Для проверки информации была направлена экологическая аварийная служба. В районе форта "Риф" загрязнений обнаружено не было, однако, как выяснилось впоследствии, подобная картина наблюдалась вблизи побережья форта "Шанц". Для осмотра побережья заповедной территории был также направлен государственный инспектор в области охраны окружающей среды", - рассказали в профильном комитете.Директор ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Татьяна Ковалева отметила, что в районе вышки около форта "Шанц" в углублениях после замерзания луж скопились налеты отмерших сине-зеленых водорослей с характерным запахом, без посторонних химических примесей. Она заверила, что гибель моллюсков также не должна вызывать опасений.
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новости - экология, финский залив, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости.
Побережье Финского залива
у заказника "Западный Котлин" Кронштадского района окрасилось в необычный сине-зеленый цвет из-за водорослей, которые не опасны для экологии и человека, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга
.
"По результатам осмотра местности заповедника "Западный Котлин" специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует – загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, рядом с заказником "Западный Котлин", в районе форта "Риф" петербурженка обнаружила загрязнение неестественного зеленого цвета.
"Для проверки информации была направлена экологическая аварийная служба. В районе форта "Риф" загрязнений обнаружено не было, однако, как выяснилось впоследствии, подобная картина наблюдалась вблизи побережья форта "Шанц". Для осмотра побережья заповедной территории был также направлен государственный инспектор в области охраны окружающей среды", - рассказали в профильном комитете.
Директор ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Татьяна Ковалева отметила, что в районе вышки около форта "Шанц" в углублениях после замерзания луж скопились налеты отмерших сине-зеленых водорослей с характерным запахом, без посторонних химических примесей. Она заверила, что гибель моллюсков также не должна вызывать опасений.
"На берегу, действительно, много пустых раковин, но это абсолютно естественная картина. Пустые створки моллюсков ветром и волнами регулярно выносит на берег. Кроме того, огромное количество чаек и ворон питается моллюсками и выклевывает их из раковины", - отметила Ковалева.