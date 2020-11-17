https://ria.ru/20201117/ekologiya-1584982069.html

Побережье Финского залива в Петербурге окрасилось в необычный цвет

Побережье Финского залива в Петербурге окрасилось в необычный цвет

Побережье Финского залива у заказника "Западный Котлин" Кронштадского района окрасилось в необычный сине-зеленый цвет из-за водорослей, которые не опасны для... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:10

2020-11-17T13:10

2020-11-17T13:10

новости - экология

финский залив

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584981301_0:83:1040:668_1400x0_80_0_0_f9eb8d62a50fa744ad8b7644c92b6b50.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Побережье Финского залива у заказника "Западный Котлин" Кронштадского района окрасилось в необычный сине-зеленый цвет из-за водорослей, которые не опасны для экологии и человека, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга."По результатам осмотра местности заповедника "Западный Котлин" специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует – загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей", - говорится в сообщении.По информации СМИ, рядом с заказником "Западный Котлин", в районе форта "Риф" петербурженка обнаружила загрязнение неестественного зеленого цвета."Для проверки информации была направлена экологическая аварийная служба. В районе форта "Риф" загрязнений обнаружено не было, однако, как выяснилось впоследствии, подобная картина наблюдалась вблизи побережья форта "Шанц". Для осмотра побережья заповедной территории был также направлен государственный инспектор в области охраны окружающей среды", - рассказали в профильном комитете.Директор ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Татьяна Ковалева отметила, что в районе вышки около форта "Шанц" в углублениях после замерзания луж скопились налеты отмерших сине-зеленых водорослей с характерным запахом, без посторонних химических примесей. Она заверила, что гибель моллюсков также не должна вызывать опасений.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

финский залив

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, финский залив, санкт-петербург