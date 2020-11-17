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Правозащитник рассказал об "особых условиях" в колонии для Ефремова
Правозащитник рассказал об "особых условиях" в колонии для Ефремова
Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об "элитной колонии", где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов. РИА Новости, 17.11.2020
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
белгородская область
алексеевка
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об "элитной колонии", где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов.Бармин указал на то, что в колонии ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи. Правозащитник предположил, что администрация так же пойдет навстречу и Михаилу Ефремову, обеспечив особые условия."Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке", — сказал Бармин в комментарии "Комсомольской правде".Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, белгородская область, алексеевка, происшествия

Правозащитник рассказал об "особых условиях" в колонии для Ефремова

11:18 17.11.2020 (обновлено: 12:04 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об "элитной колонии", где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов.
Бармин указал на то, что в колонии ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи. Правозащитник предположил, что администрация так же пойдет навстречу и Михаилу Ефремову, обеспечив особые условия.
"Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке", — сказал Бармин в комментарии "Комсомольской правде".
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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