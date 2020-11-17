https://ria.ru/20201117/efremov-1584956396.html

Правозащитник рассказал об "особых условиях" в колонии для Ефремова

Правозащитник рассказал об "особых условиях" в колонии для Ефремова

Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об "элитной колонии", где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов. РИА Новости, 17.11.2020

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

белгородская область

алексеевка

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об "элитной колонии", где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов.Бармин указал на то, что в колонии ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи. Правозащитник предположил, что администрация так же пойдет навстречу и Михаилу Ефремову, обеспечив особые условия."Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке", — сказал Бармин в комментарии "Комсомольской правде".Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/efremov-1584104422.html

белгородская область

алексеевка

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, белгородская область, алексеевка, происшествия