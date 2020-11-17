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Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище
Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:34
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культура
умер армен джигарханян
армен джигарханян
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с ним состоялось во вторник в Московском драматическом театре."Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью", - сказал Согомонян.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.
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РИА Новости
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Джигарханяна в фойе театра проводили продолжительными аплодисментами
В Московском Драматическом театре прохшла церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. В фойе театра его проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер армен джигарханян, армен джигарханян, москва

Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище

16:34 17.11.2020 (обновлено: 17:16 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМогила актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в Москве
Могила актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с ним состоялось во вторник в Московском драматическом театре.
Прощание с Арменом Джигарханяном
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
1 из 11

В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.

Женщина на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном у главного входа в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна в Москве
2 из 11

Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.

Прощание с Арменом Джигарханяном
3 из 11

Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
4 из 11

Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
5 из 11

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.

Участники церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
6 из 11

Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.

Певец Александр Розенбаум и бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
7 из 11

"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
8 из 11

На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания продолжалась более двух часов.

Участники церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
9 из 11

Церемония прощания продолжалась более двух часов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна после церемонии прощания в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
10 из 11

Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна после церемонии прощания в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
11 из 11

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 11

В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 11

Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 11

Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 11

"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 11

На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Церемония прощания продолжалась более двух часов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью", - сказал Согомонян.
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянАрмен ДжигарханянМосква
 
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