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Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище

Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян. РИА Новости, 17.11.2020

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2020-11-17T16:34

2020-11-17T17:16

культура

умер армен джигарханян

армен джигарханян

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с ним состоялось во вторник в Московском драматическом театре."Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью", - сказал Согомонян.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Джигарханяна в фойе театра проводили продолжительными аплодисментами В Московском Драматическом театре прохшла церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. В фойе театра его проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. 2020-11-17T16:34 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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