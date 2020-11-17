Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище
В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.
В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.
Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.
Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.
Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.
Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.
Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.
Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.
Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.
Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.
"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.
"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.
На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Церемония прощания продолжалась более двух часов.
Церемония прощания продолжалась более двух часов.
Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.
Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.
Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.
Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.
В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.
Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.
Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.
Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.
Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.
"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.
На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Церемония прощания продолжалась более двух часов.
Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.
Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.