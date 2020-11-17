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В Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу
В Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу
Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области, три человека пострадали, сообщила РИА... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:04
2020-11-17T18:04
2020-11-17T19:20
калининградская область
зеленоградский район
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области, три человека пострадали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД России Светлана Поставничая."Мужчина 1941 года рождения, местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей. Совершил наезд на двух мужчин и на женщину. Женщина стало плохо с сердцем, мужчины травмированы, на месте работает скорая помощь, сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка", - сказала Поставничая.По информации регионального минздрава, двое мужчин получили переломы ног, их жизни ничего не угрожает.Во вторник в Холмогоровке проходили публичные слушания по проекту генплана, на который были приглашены жители поселка.
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Кадры ДТП с внедорожником, въехавшим в толпу под Калининградом
Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Калининградской области. Инцидент произошел в селе Холмогоровка, водитель 1941 года рождения на внедорожнике въехал в толпу людей. По предварительным данным, он перепутал педали.
2020-11-17T18:04
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калининградская область, зеленоградский район, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости.
Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области
, три человека пострадали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД России Светлана Поставничая.
"Мужчина 1941 года рождения, местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей. Совершил наезд на двух мужчин и на женщину. Женщина стало плохо с сердцем, мужчины травмированы, на месте работает скорая помощь, сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка", - сказала Поставничая.
По информации регионального минздрава, двое мужчин получили переломы ног, их жизни ничего не угрожает.
Во вторник в Холмогоровке проходили публичные слушания по проекту генплана, на который были приглашены жители поселка.