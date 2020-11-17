https://ria.ru/20201117/dtp-1585055404.html

В Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу

В Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области, три человека пострадали, сообщила РИА... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:04

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2020-11-17T19:20

калининградская область

зеленоградский район

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области, три человека пострадали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД России Светлана Поставничая."Мужчина 1941 года рождения, местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей. Совершил наезд на двух мужчин и на женщину. Женщина стало плохо с сердцем, мужчины травмированы, на месте работает скорая помощь, сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка", - сказала Поставничая.По информации регионального минздрава, двое мужчин получили переломы ног, их жизни ничего не угрожает.Во вторник в Холмогоровке проходили публичные слушания по проекту генплана, на который были приглашены жители поселка.

https://ria.ru/20201115/zhitel-1584687291.html

калининградская область

зеленоградский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП с внедорожником, въехавшим в толпу под Калининградом Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Калининградской области. Инцидент произошел в селе Холмогоровка, водитель 1941 года рождения на внедорожнике въехал в толпу людей. По предварительным данным, он перепутал педали. 2020-11-17T18:04 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, зеленоградский район, происшествия