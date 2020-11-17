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В Варшаве доставлять образцы для тестов на коронавирус будут дроны
В Варшаве доставлять образцы для тестов на коронавирус будут дроны
Образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию в Варшаве будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:47
2020-11-17T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию в Варшаве будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной беспилотной системы доставки Славомир Хучала.По его словам, дроны будут доставлять образцы между временным госпиталем для больных коронавирусом на Национальном стадионе в Варшаве и Центральным госпиталем МВД."Уже проведен технический полет между госпиталями. Дрон преодолевает необходимое расстояние в среднем за 8 минут в зависимости от направления и скорости ветра", - рассказал Хучала в эфире Польского телевидения.По его словам, также беспилотником можно транспортировать любые другие грузы, в том числе биологические материалы, так как дрон имеет контейнер с системой поддержания необходимой температуры.Хучала особо отметил, что дрон создан из частей, производимых в Польше.Теперь создатели системы ждут получения необходимых разрешений. "Мы готовы уже сейчас. Все зависит от логистики и разрешений. Мы будем летать в пространстве, закрытом для полетов", - сказал Хучала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, польша, варшава, в мире

В Варшаве доставлять образцы для тестов на коронавирус будут дроны

19:47 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию в Варшаве будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной беспилотной системы доставки Славомир Хучала.
По его словам, дроны будут доставлять образцы между временным госпиталем для больных коронавирусом на Национальном стадионе в Варшаве и Центральным госпиталем МВД.
"Уже проведен технический полет между госпиталями. Дрон преодолевает необходимое расстояние в среднем за 8 минут в зависимости от направления и скорости ветра", - рассказал Хучала в эфире Польского телевидения.
По его словам, также беспилотником можно транспортировать любые другие грузы, в том числе биологические материалы, так как дрон имеет контейнер с системой поддержания необходимой температуры.
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Хучала особо отметил, что дрон создан из частей, производимых в Польше.
Теперь создатели системы ждут получения необходимых разрешений. "Мы готовы уже сейчас. Все зависит от логистики и разрешений. Мы будем летать в пространстве, закрытом для полетов", - сказал Хучала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПольшаВаршаваВ мире
 
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