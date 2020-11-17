https://ria.ru/20201117/drony-1585072763.html

В Варшаве доставлять образцы для тестов на коронавирус будут дроны

В Варшаве доставлять образцы для тестов на коронавирус будут дроны

Образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию в Варшаве будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:47

2020-11-17T19:47

2020-11-17T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию в Варшаве будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной беспилотной системы доставки Славомир Хучала.По его словам, дроны будут доставлять образцы между временным госпиталем для больных коронавирусом на Национальном стадионе в Варшаве и Центральным госпиталем МВД."Уже проведен технический полет между госпиталями. Дрон преодолевает необходимое расстояние в среднем за 8 минут в зависимости от направления и скорости ветра", - рассказал Хучала в эфире Польского телевидения.По его словам, также беспилотником можно транспортировать любые другие грузы, в том числе биологические материалы, так как дрон имеет контейнер с системой поддержания необходимой температуры.Хучала особо отметил, что дрон создан из частей, производимых в Польше.Теперь создатели системы ждут получения необходимых разрешений. "Мы готовы уже сейчас. Все зависит от логистики и разрешений. Мы будем летать в пространстве, закрытом для полетов", - сказал Хучала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/koronavirus-1584903517.html

польша

варшава

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коронавирус covid-19, коронавирусы, польша, варшава, в мире