https://ria.ru/20201117/dozhd-1584949630.html

Синоптики предупредили москвичей о ледяных дождях в ночь на четверг

Синоптики предупредили москвичей о ледяных дождях в ночь на четверг

Ледяные дожди накроют Центральную Россию и придут в Москву в ночь на четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:49

2020-11-17T10:49

2020-11-17T10:49

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ледяные дожди накроют Центральную Россию и придут в Москву в ночь на четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в ночь на четверг на высотах температура воздуха станет слабоположительная плюс 0,2- плюс 2, а у земли потепление будет отставать и столбики термометров покажут пока всего лишь ноль и слабый минус - до минус 3."В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после – в ледяной и переохлажденный дождь... В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20.00 часов. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00.00 до 06.00 часов, ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров",- сказал Тишковец.Также, по его словам, зона ледяного и переохлажденного дождя с 18 на 19 ноября потенциально может пройти вечером через Смоленскую область, в ночь – через отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской, Московской, утром - Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, днем – Нижегородской и Кировской областей.

https://ria.ru/20201114/sneg-1584593810.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва