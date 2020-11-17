https://ria.ru/20201117/deputaty-1585054783.html

Получающих иностранное финансирование депутатов обяжут покинуть пост

Получающих иностранное финансирование депутатов обяжут покинуть пост

Физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:00

2020-11-17T18:00

2020-11-17T18:00

совет федерации рф

андрей климов

политика

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее комиссия предложила запретить физлицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Также в законодательство предлагается ввести понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента". Иноагентом может быть признано физическое лицо, которое занимается политической деятельностью или сбором информации оборонного характера на зарубежные средства."Физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным", - сказал Климов. По его словам, граждане вправе проголосовать за него, но при этом они будут знать, что у этого человека статус иноагента.При этом "депутат, получающий иностранное финансирование, должен будет покинуть свой пост", отметил политик.

https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей климов, политика