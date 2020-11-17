https://ria.ru/20201117/deputaty-1585029362.html
Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас
Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:28
2020-11-17T16:28
2020-11-17T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578007953_0:79:1609:984_1400x0_80_0_0_a24880aaf55e7af00c2abb9bb340400c.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице."У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице", - сообщил Володин в ходе пленарного заседания во вторник.Спикер ГД также призвал депутатов придерживаться регламента и сокращать время своих выступлений. Он отметил, что пленарное заседание в ГД идет уже около четырех с половиной часов, что недопустимо в условиях пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578007953_96:0:1512:1062_1400x0_80_0_0_e38c1cfc3f42d3579094dff099bd2407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, общество