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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/deputaty-1585029362.html
Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас
Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:28
2020-11-17T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице."У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице", - сообщил Володин в ходе пленарного заседания во вторник.Спикер ГД также призвал депутатов придерживаться регламента и сокращать время своих выступлений. Он отметил, что пленарное заседание в ГД идет уже около четырех с половиной часов, что недопустимо в условиях пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас

16:28 17.11.2020 (обновлено: 16:37 17.11.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице.
"У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице", - сообщил Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 08:00РИА Наука
Витамины против коронавируса. Ученые ищут новые средства от COVID-19
Спикер ГД также призвал депутатов придерживаться регламента и сокращать время своих выступлений. Он отметил, что пленарное заседание в ГД идет уже около четырех с половиной часов, что недопустимо в условиях пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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