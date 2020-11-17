https://ria.ru/20201117/deputaty-1585029362.html

Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас

Володин заявил, что 130 депутатов переболели COVID-19 или болеют сейчас

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:28

2020-11-17T16:28

2020-11-17T16:37

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вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице."У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице", - сообщил Володин в ходе пленарного заседания во вторник.Спикер ГД также призвал депутатов придерживаться регламента и сокращать время своих выступлений. Он отметил, что пленарное заседание в ГД идет уже около четырех с половиной часов, что недопустимо в условиях пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html

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2020

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