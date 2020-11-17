https://ria.ru/20201117/delo-1585093573.html

СК возбудил дело после обнаружения тел двух детей в московской квартире

СК возбудил дело после обнаружения тел двух детей в московской квартире

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после нахождения тел двоих детей на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:58

2020-11-17T22:58

2020-11-17T22:58

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после нахождения тел двоих детей на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее она сообщила, что в квартире жилого дома на улице Тайнинской нашли тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения. Вместе с детьми в квартире находилась их мать."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство двух малолетних)", - говорится в сообщении.По словам Ивановой, мать детей проверяется на причастность к совершению преступления. Сейчас с женщиной работают следователи. Допрашиваются также отец и соседи семьи.Также Иванова добавила, что ход расследования дела взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов.

https://ria.ru/20201102/obvinenie-1582695545.html

москва

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юлия иванова, москва, происшествия