https://ria.ru/20201117/dannye-1585052066.html

Альфа-Групп запускает чемпионат для специалистов по большим данным

Альфа-Групп запускает чемпионат для специалистов по большим данным

Альфа-Банк, Х5 Retail Group, "Билайн" и "АльфаСтрахование" открывают регистрацию на онлайн-чемпионат для российских специалистов по обработке и анализу больших... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:47

2020-11-17T17:47

2020-11-17T19:01

альфа-банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Альфа-Банк, Х5 Retail Group, "Билайн" и "АльфаСтрахование" открывают регистрацию на онлайн-чемпионат для российских специалистов по обработке и анализу больших данных Alfa-Battle 2.0, сообщает банк. Состязание продлится 6 недель — с 12 декабря до 20 января. За это время участникам предстоит оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-Банка. Призовой фонд чемпионата — 1 миллион рублей. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях Альфа-Групп. Награждение финалистов пройдет 29 января. "Данные — это новая нефть, главная ценность будущего. Однако немногие корпорации сегодня освоили свои месторождения. В 2019 году половина роста розничного кредитного портфеля Альфа-Банка достигнута за счёт новых моделей обработки данных. Наша работа с Big Data всегда нацелена на осязаемые результаты. Мы ждем в команду талантливых, амбициозных ребят, которые помогут Альфа-Банку использовать неисчерпаемые ресурсы больших данных для создания лучшего клиентского опыта и роста нашего бизнеса", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского. Как отметил, в свою очередь, управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков, новые задачи и вызовы в области обработки данных появляются каждый день, "и мы надеемся, что с помощью AlfaBattle сможем найти тех, кто готов решать их и создавать новый ритейл вместе с нами". В компании "Билайн" постоянно увеличивается количество проектов, связанных с использованием Big Data, и участие в Alfa-Battle 2.0 также дает ей прекрасную возможность усилить свою команду, считает исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд.По словам заместителя генерального директора "АльфаСтрахование" Сергей Савосина, сегодня почти все сервисы компании доступны онлайн: от покупки полиса до урегулирования страховых событий. "Дальнейшее развитие Big Data способно произвести революцию во всех сферах нашей жизни, и страхование – не исключение. Мы много инвестируем в развитие продвинутой аналитики и, конечно, растим свою команду дата-сайентистов", - приводятся в сообщении его комментарий. Первый чемпионат Alfa-Battle для Java-разработчиков состоялся в июне текущего года. Его участниками стали 198 разработчиков из 50 городов России, интернет-аудитория составил 32 миллиона человек.

https://ria.ru/20201103/prilozhenie-1582869465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика