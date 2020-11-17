Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201117/chili-1585010132.html
Еще одна страна откроет границы для иностранных туристов
Еще одна страна откроет границы для иностранных туристов
Чили планирует с 23 ноября возобновить прием иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:20
2020-11-17T16:20
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
сантьяго (город)
чили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152216/18/1522161837_325:0:1822:842_1400x0_80_0_0_c37f029fd0bfd9a29cec9d3a00f36130.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Чили планирует с 23 ноября возобновить прием иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure.Гости по прилету в международный аэропорт Сантьяго должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до поездки. Также их обяжут заполнить бумагу о состоянии здоровья и согласие на ежедневное медицинское наблюдение в течение двух недель через специальное приложение. Иностранцев не станут помещать в карантин, они смогут свободно путешествовать по стране. Предполагается, что в случае появления симптомов заболевания туристы немедленно сообщат о них властям. Также путешественникам придется соблюдать национальный и местный комендантский час, носить защитные маски и быть готовыми к ограничениям, которые могут изменить планы поездки.На сегодняшний день в Чили зарегистрировано более полумиллиона случаев COVID-19 и почти 15 тысяч смертей. Пик заражений пришелся на июнь, когда ежедневно число заболевших росло на шесть тысяч. Сейчас этот показатель снизился до двух тысяч в день.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
сантьяго (город)
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152216/18/1522161837_462:0:1585:842_1400x0_80_0_0_58c17ebdd8222f20d2e171d45de25047.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сантьяго (город), чили

Еще одна страна откроет границы для иностранных туристов

16:20 17.11.2020
 
© Фото : Pixabay / WalkersskИстуканы Моаи на острове Пасхи
Истуканы Моаи на острове Пасхи - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Pixabay / Walkerssk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Чили планирует с 23 ноября возобновить прием иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure.
Гости по прилету в международный аэропорт Сантьяго должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до поездки. Также их обяжут заполнить бумагу о состоянии здоровья и согласие на ежедневное медицинское наблюдение в течение двух недель через специальное приложение.
Иностранцев не станут помещать в карантин, они смогут свободно путешествовать по стране. Предполагается, что в случае появления симптомов заболевания туристы немедленно сообщат о них властям.
Также путешественникам придется соблюдать национальный и местный комендантский час, носить защитные маски и быть готовыми к ограничениям, которые могут изменить планы поездки.
На сегодняшний день в Чили зарегистрировано более полумиллиона случаев COVID-19 и почти 15 тысяч смертей. Пик заражений пришелся на июнь, когда ежедневно число заболевших росло на шесть тысяч. Сейчас этот показатель снизился до двух тысяч в день.
Район Бо-Каап в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 08:00Туризм
Экзотика сафари и вино для Наполеона. Идеальный отпуск в ЮАР
 
ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмСантьяго (город)Чили
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
09:37Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
Лента новостейМолния