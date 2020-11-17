https://ria.ru/20201117/chili-1585010132.html

Еще одна страна откроет границы для иностранных туристов

Еще одна страна откроет границы для иностранных туристов

Чили планирует с 23 ноября возобновить прием иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:20

2020-11-17T16:20

2020-11-17T16:20

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Чили планирует с 23 ноября возобновить прием иностранных туристов, сообщает Travel and Leisure.Гости по прилету в международный аэропорт Сантьяго должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до поездки. Также их обяжут заполнить бумагу о состоянии здоровья и согласие на ежедневное медицинское наблюдение в течение двух недель через специальное приложение. Иностранцев не станут помещать в карантин, они смогут свободно путешествовать по стране. Предполагается, что в случае появления симптомов заболевания туристы немедленно сообщат о них властям. Также путешественникам придется соблюдать национальный и местный комендантский час, носить защитные маски и быть готовыми к ограничениям, которые могут изменить планы поездки.На сегодняшний день в Чили зарегистрировано более полумиллиона случаев COVID-19 и почти 15 тысяч смертей. Пик заражений пришелся на июнь, когда ежедневно число заболевших росло на шесть тысяч. Сейчас этот показатель снизился до двух тысяч в день.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

сантьяго (город)

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сантьяго (город), чили