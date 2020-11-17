https://ria.ru/20201117/buran-1585015708.html
Эксперт рассказал о судьбе недостроенных космических кораблей "Буран"
Эксперт рассказал о судьбе недостроенных космических кораблей "Буран"
Всего в Советском Союзе должны были построить пять летных кораблей "Буран", но изготовили только три, также были созданы около десятка макетов различной степени РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:30
2020-11-17T15:30
2020-11-17T15:30
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
жуковский
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Всего в Советском Союзе должны были построить пять летных кораблей "Буран", но изготовили только три, также были созданы около десятка макетов различной степени проработки, рассказал РИА Новости создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич.Во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация готова помочь нашим музейщикам выкупить у Казахстана второй космический челнок "Буран"."Если все считать, должны были изготовить пять летных кораблей, а изготовили только первые три полностью в сборе. При этом первый слетал в космос, стал "Бураном". Второй сейчас стоит на Байконуре, третий стоит в Жуковском", - сказал Лукашевич.По словам эксперта, первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был разрушен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй летный образец находится сейчас в монтажно-заправочном корпусе на Байконуре. Третий из собранных кораблей перевезен на аэродром Жуковский. Четвертый не был завершен, но впоследствии его укомплектовали, после чего он долго стоял в Парке Горького, а недавно был перемещен на ВДНХ."Если его разбирать по частям, то у него правое крыло от четвертого летного корабля, левое крыло было изготовлено для тепловакуумных испытаний, фюзеляж взят от так называемого изделия 011 для прочностных испытаний, но уже улучшенных кораблей второй серии", - рассказал эксперт.Что касается макетов, то первый предназначался для испытаний на прочность. Два макета сейчас находятся на Байконуре – один стоит в музее, а другой, так называемый технологический макет, который можно было выводить на стартовый стол и проверять различные системы, хранится в монтажно-испытательном корпусе вместе со вторым летным изделием."Был самолет-аналог, для горизонтальных летных испытаний, он назывался ПТС-02 ОК ГЛИ. На нем отрабатывали автоматическую посадку. Он сейчас находится в техническом музее Шпайере в Германии", - добавил Лукашевич.Он также рассказал о различных стендах, на которых испытывались различные системы и параметры будущих кораблей. Их было создано несколько, но больше всего на полноценный корабль похож электрический стенд. Сейчас он находится в парке Сириус в Сочи.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), жуковский
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Всего в Советском Союзе должны были построить пять летных кораблей "Буран", но изготовили только три, также были созданы около десятка макетов различной степени проработки, рассказал РИА Новости создатель сайта и книги о "Буране" Вадим Лукашевич.
Во вторник гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
заявил, что госкорпорация готова помочь нашим музейщикам выкупить у Казахстана второй космический челнок "Буран".
"Если все считать, должны были изготовить пять летных кораблей, а изготовили только первые три полностью в сборе. При этом первый слетал в космос, стал "Бураном". Второй сейчас стоит на Байконуре
, третий стоит в Жуковском", - сказал Лукашевич.
По словам эксперта, первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был разрушен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй летный образец находится сейчас в монтажно-заправочном корпусе на Байконуре. Третий из собранных кораблей перевезен на аэродром Жуковский. Четвертый не был завершен, но впоследствии его укомплектовали, после чего он долго стоял в Парке Горького, а недавно был перемещен на ВДНХ.
"Если его разбирать по частям, то у него правое крыло от четвертого летного корабля, левое крыло было изготовлено для тепловакуумных испытаний, фюзеляж взят от так называемого изделия 011 для прочностных испытаний, но уже улучшенных кораблей второй серии", - рассказал эксперт.
Что касается макетов, то первый предназначался для испытаний на прочность. Два макета сейчас находятся на Байконуре – один стоит в музее, а другой, так называемый технологический макет, который можно было выводить на стартовый стол и проверять различные системы, хранится в монтажно-испытательном корпусе вместе со вторым летным изделием.
"Был самолет-аналог, для горизонтальных летных испытаний, он назывался ПТС-02 ОК ГЛИ. На нем отрабатывали автоматическую посадку. Он сейчас находится в техническом музее Шпайере в Германии", - добавил Лукашевич.
Он также рассказал о различных стендах, на которых испытывались различные системы и параметры будущих кораблей. Их было создано несколько, но больше всего на полноценный корабль похож электрический стенд. Сейчас он находится в парке Сириус в Сочи.