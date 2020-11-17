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Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами
Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами
Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:07
2020-11-17T15:07
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в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин."Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями", - сказал Путин на саммите БРИКС."По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - добавил он.По его словам, в этом контексте доказали свою эффективность форматы "БРИКС плюс" и "БРИКС аутрич". Они направлены на привлечение других стран к работе объединения для решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач.
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брикс, владимир путин, оон, в мире

Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами

15:07 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин.
"Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями", - сказал Путин на саммите БРИКС.
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"По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - добавил он.
По его словам, в этом контексте доказали свою эффективность форматы "БРИКС плюс" и "БРИКС аутрич". Они направлены на привлечение других стран к работе объединения для решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач.
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