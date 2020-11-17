https://ria.ru/20201117/briks-1585011057.html
Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами
Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами
Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:07
2020-11-17T15:07
2020-11-17T15:07
брикс
владимир путин
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585006500_0:281:3141:2048_1400x0_80_0_0_e369e605d17ef42637c2363e6271f890.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин."Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями", - сказал Путин на саммите БРИКС."По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - добавил он.По его словам, в этом контексте доказали свою эффективность форматы "БРИКС плюс" и "БРИКС аутрич". Они направлены на привлечение других стран к работе объединения для решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач.
https://ria.ru/20201117/briks-1585009450.html
https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585006500_39:791:1715:2048_1400x0_80_0_0_9b046c35e01c04d2a5ddda3e8fe236aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, владимир путин, оон, в мире