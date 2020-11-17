https://ria.ru/20201117/briks-1585011057.html

Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами

Путин: БРИКС выступает за развитие отношений с другими государствами

Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:07

2020-11-17T15:07

2020-11-17T15:07

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами на основе норм международного права, завил президент России Владимир Путин."Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями", - сказал Путин на саммите БРИКС."По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - добавил он.По его словам, в этом контексте доказали свою эффективность форматы "БРИКС плюс" и "БРИКС аутрич". Они направлены на привлечение других стран к работе объединения для решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач.

https://ria.ru/20201117/briks-1585009450.html

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, владимир путин, оон, в мире