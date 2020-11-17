https://ria.ru/20201117/briks-1585010214.html

БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов на борьбу с пандемией

БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов на борьбу с пандемией

Новый банк развития БРИКС зарезервировал 10 миллиардов долларов на борьбу с пандемией, а его общий инвестиционный портфель превышает 20 миллиардов долларов,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:05

2020-11-17T15:05

2020-11-17T15:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

новый банк развития

коронавирусы

брикс

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС зарезервировал 10 миллиардов долларов на борьбу с пандемией, а его общий инвестиционный портфель превышает 20 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите."В нынешних условиях крайне востребована работа Нового банка развития. На борьбу с пандемией банком зарезервировано 10 миллиардов долларов. В целом же портфель инвестиционных проектов к настоящему времени превышает 20 миллиардов долларов", - сказал Путин.Он добавил, что сейчас в этот портфель входят уже 62 крупных проекта стран БРИКС.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новый банк развития, коронавирусы, брикс, владимир путин, экономика