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БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов на борьбу с пандемией
БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов на борьбу с пандемией
Новый банк развития БРИКС зарезервировал 10 миллиардов долларов на борьбу с пандемией, а его общий инвестиционный портфель превышает 20 миллиардов долларов,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:05
2020-11-17T15:05
2020-11-17T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
новый банк развития
коронавирусы
брикс
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС зарезервировал 10 миллиардов долларов на борьбу с пандемией, а его общий инвестиционный портфель превышает 20 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите."В нынешних условиях крайне востребована работа Нового банка развития. На борьбу с пандемией банком зарезервировано 10 миллиардов долларов. В целом же портфель инвестиционных проектов к настоящему времени превышает 20 миллиардов долларов", - сказал Путин.Он добавил, что сейчас в этот портфель входят уже 62 крупных проекта стран БРИКС.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html
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коронавирус covid-19, новый банк развития, коронавирусы, брикс, владимир путин, экономика