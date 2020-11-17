https://ria.ru/20201117/briks-1585009450.html
Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20
Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20
Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:01
2020-11-17T15:01
2020-11-17T15:01
россия
брикс
воз
большая двадцатка
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584840528_0:143:3072:1871_1400x0_80_0_0_f4e849f1cad663dfe6e3df01f1235201.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции."В связи с проведением 21-22 ноябра в Саудовской Аравии саммита "Группы двадцати" отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы "двадцатки" близки или совпадают", - сказал Путин.Он отметил, что речь в частности идет о вопросах реформирования ключевых глобальных институтов, таких как МВФ, ВТО, ВОЗ."При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли", - добавил глава РФ.
https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html
https://ria.ru/20201117/briks-1585004585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584840528_382:0:2498:1587_1400x0_80_0_0_bb566f746a09bbd00665431bc910ea96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, воз, большая двадцатка, владимир путин, в мире