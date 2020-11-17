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Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20
Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20
Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:01
2020-11-17T15:01
россия
брикс
воз
большая двадцатка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции."В связи с проведением 21-22 ноябра в Саудовской Аравии саммита "Группы двадцати" отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы "двадцатки" близки или совпадают", - сказал Путин.Он отметил, что речь в частности идет о вопросах реформирования ключевых глобальных институтов, таких как МВФ, ВТО, ВОЗ."При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли", - добавил глава РФ.
https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html
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россия, брикс, воз, большая двадцатка, владимир путин, в мире

Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20

15:01 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.
Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"В связи с проведением 21-22 ноябра в Саудовской Аравии саммита "Группы двадцати" отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы "двадцатки" близки или совпадают", - сказал Путин.
Он отметил, что речь в частности идет о вопросах реформирования ключевых глобальных институтов, таких как МВФ, ВТО, ВОЗ.
"При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли", - добавил глава РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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РоссияБРИКСВОЗБольшая двадцаткаВладимир ПутинВ мире
 
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