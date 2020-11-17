https://ria.ru/20201117/briks-1585009450.html

Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20

Путин отметил совпадение подходов стран БРИКС по большинству вопросов G20

Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:01

2020-11-17T15:01

2020-11-17T15:01

россия

брикс

воз

большая двадцатка

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подходы стран БРИКС по большинству вопросов работы G20 близки или совпадают, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции."В связи с проведением 21-22 ноябра в Саудовской Аравии саммита "Группы двадцати" отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы "двадцатки" близки или совпадают", - сказал Путин.Он отметил, что речь в частности идет о вопросах реформирования ключевых глобальных институтов, таких как МВФ, ВТО, ВОЗ."При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли", - добавил глава РФ.

https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html

https://ria.ru/20201117/briks-1585004585.html

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россия, брикс, воз, большая двадцатка, владимир путин, в мире