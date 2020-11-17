https://ria.ru/20201117/briks-1584969312.html
Саммит БРИКС. Прямая трансляция
Саммит БРИКС. Прямая трансляция
Двенадцатый саммит БРИКС проходит в формате видеоконференции. В нем принимает участие Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:11
2020-11-17T14:11
2020-11-17T15:10
брикс
владимир путин
в мире
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Двенадцатый саммит БРИКС проходит в формате видеоконференции. В нем принимает участие Владимир Путин.Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсуждают состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС, обмениваются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по борьбе с пандемией COVID-19, подводят итоги российского председательства в организации в этом году, а также сверяют позиции по предстоящему саммиту "Группы двадцати".Ключевые договоренности будут зафиксированы в Московской декларации саммита. Главы государств также примут стратегию по экономическому партнерству БРИКС до 2025 года.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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LIVE: 12 ежегодный саммит лидеров БРИКС в формате видеоконференции
LIVE: 12 ежегодный саммит лидеров БРИКС в формате видеоконференции
2020-11-17T14:11
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PT125M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, брикс, владимир путин, в мире
Двенадцатый саммит БРИКС проходит в формате видеоконференции. В нем принимает участие Владимир Путин.
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсуждают состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС, обмениваются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по борьбе с пандемией COVID-19, подводят итоги российского председательства в организации в этом году, а также сверяют позиции по предстоящему саммиту "Группы двадцати".
Ключевые договоренности будут зафиксированы в Московской декларации саммита. Главы государств также примут стратегию по экономическому партнерству БРИКС до 2025 года.