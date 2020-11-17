https://ria.ru/20201117/briks-1584969312.html

Саммит БРИКС. Прямая трансляция

Саммит БРИКС. Прямая трансляция

Двенадцатый саммит БРИКС проходит в формате видеоконференции. В нем принимает участие Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

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брикс

владимир путин

в мире

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Двенадцатый саммит БРИКС проходит в формате видеоконференции. В нем принимает участие Владимир Путин.Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсуждают состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС, обмениваются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по борьбе с пандемией COVID-19, подводят итоги российского председательства в организации в этом году, а также сверяют позиции по предстоящему саммиту "Группы двадцати".Ключевые договоренности будут зафиксированы в Московской декларации саммита. Главы государств также примут стратегию по экономическому партнерству БРИКС до 2025 года.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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