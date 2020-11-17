https://ria.ru/20201117/bolnitsa-1585041541.html

В псковской больнице выявили очаг коронавируса

В псковской больнице выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской областной клинической больнице, где заболели 15 пациентов и 7 медработников, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:16

2020-11-17T17:16

2020-11-17T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

псковская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской областной клинической больнице, где заболели 15 пациентов и 7 медработников, сообщает оперштаб региона."В отделении общей хирургии Псковской областной больницы сформировался новый очаг. СОVID-19 выявлен у 7 сотрудников и 15 пациентов", - говорится в сообщении.Как отмечается, источником заражения стал пациент, который поступил на плановое обследование в октябре. Первоначальный тест на COVID-19 у него оказался отрицательным, но вскоре после развития у пациента пневмонии повторный анализ показал положительный результат.Сейчас очаг локализован. Хирургическая помощь оказывается в полном объёме в других отделениях областной больницы, информирует оперштаб.На вторник в Псковской области подтверждено 10 202 случая коронавируса, прирост за сутки составил 167 случаев. Выздоровели 5084 человека, скончались 72.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, псковская область, происшествия