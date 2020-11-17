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В псковской больнице выявили очаг коронавируса
В псковской больнице выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской областной клинической больнице, где заболели 15 пациентов и 7 медработников, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:16
2020-11-17T17:16
2020-11-17T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской областной клинической больнице, где заболели 15 пациентов и 7 медработников, сообщает оперштаб региона."В отделении общей хирургии Псковской областной больницы сформировался новый очаг. СОVID-19 выявлен у 7 сотрудников и 15 пациентов", - говорится в сообщении.Как отмечается, источником заражения стал пациент, который поступил на плановое обследование в октябре. Первоначальный тест на COVID-19 у него оказался отрицательным, но вскоре после развития у пациента пневмонии повторный анализ показал положительный результат.Сейчас очаг локализован. Хирургическая помощь оказывается в полном объёме в других отделениях областной больницы, информирует оперштаб.На вторник в Псковской области подтверждено 10 202 случая коронавируса, прирост за сутки составил 167 случаев. Выздоровели 5084 человека, скончались 72.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, псковская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской областной клинической больнице, где заболели 15 пациентов и 7 медработников, сообщает оперштаб региона.
"В отделении общей хирургии Псковской областной больницы сформировался новый очаг. СОVID-19 выявлен у 7 сотрудников и 15 пациентов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, источником заражения стал пациент, который поступил на плановое обследование в октябре. Первоначальный тест на COVID-19 у него оказался отрицательным, но вскоре после развития у пациента пневмонии повторный анализ показал положительный результат.
Сейчас очаг локализован. Хирургическая помощь оказывается в полном объёме в других отделениях областной больницы, информирует оперштаб.
На вторник в Псковской области
подтверждено 10 202 случая коронавируса, прирост за сутки составил 167 случаев. Выздоровели 5084 человека, скончались 72.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.