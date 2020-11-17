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В Степанакерт вернулись еще 502 беженца
В Степанакерт вернулись еще 502 беженца
Еще 502 беженца прибыли в Степанакерт, всего вернулись более 1,7 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:37
2020-11-17T21:37
2020-11-18T09:17
ереван
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Еще 502 беженца прибыли в Степанакерт, всего вернулись более 1,7 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома, сообщает Минобороны РФ."17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 1,7 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/arutyunyan-1585073958.html
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Кадры возвращения беженцев в Степанакерт
17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.
2020-11-17T21:37
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ереван, армения, в мире, нагорный карабах, степанакерт, общество