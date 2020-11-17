https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585086529.html

В Степанакерт вернулись еще 502 беженца

В Степанакерт вернулись еще 502 беженца

Еще 502 беженца прибыли в Степанакерт, всего вернулись более 1,7 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:37

2020-11-17T21:37

2020-11-18T09:17

ереван

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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степанакерт

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Еще 502 беженца прибыли в Степанакерт, всего вернулись более 1,7 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома, сообщает Минобороны РФ."17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 1,7 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/arutyunyan-1585073958.html

ереван

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нагорный карабах

степанакерт

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Кадры возвращения беженцев в Степанакерт 17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. 2020-11-17T21:37 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ереван, армения, в мире, нагорный карабах, степанакерт, общество