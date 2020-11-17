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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах
Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах
Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:34
2020-11-17T20:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России Владимир Путин."Это очень важный вопрос. Это очень чувствительный вопрос. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент", - сказал Путин в интервью в эфире "Россия 24"."Эта миссия возложена на российских миротворцев", - добавил он.
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нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах

20:34 17.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Степанакерта перед возвращением домой
Беженцы из Степанакерта перед возвращением домой - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России Владимир Путин.
"Это очень важный вопрос. Это очень чувствительный вопрос. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент", - сказал Путин в интервью в эфире "Россия 24".
"Эта миссия возложена на российских миротворцев", - добавил он.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
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