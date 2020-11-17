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Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах

Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах

Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:34

2020-11-17T20:34

2020-11-17T20:34

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России Владимир Путин."Это очень важный вопрос. Это очень чувствительный вопрос. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент", - сказал Путин в интервью в эфире "Россия 24"."Эта миссия возложена на российских миротворцев", - добавил он.

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире