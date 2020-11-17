https://ria.ru/20201117/bezhentsy-1585079471.html
Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах
Путин отметил важность миссии по возвращению беженцев в Карабах
Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:34
2020-11-17T20:34
2020-11-17T20:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043381_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d77bbb8273c3e2e3ecd22fc05aa1ac8b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, вопрос возвращения чувствительный и важный, заявил президент России Владимир Путин."Это очень важный вопрос. Это очень чувствительный вопрос. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент", - сказал Путин в интервью в эфире "Россия 24"."Эта миссия возложена на российских миротворцев", - добавил он.
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043381_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2534a7ed1a451767933258b420ebe505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, владимир путин, в мире