https://ria.ru/20201117/benzin-1585036673.html

Развеяны популярные мифы о заправке авто

Развеяны популярные мифы о заправке авто

Журналист "За рулем" Михаил Колодочкин опроверг популярные ошибочные утверждения о топливе для машины. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:56

2020-11-17T16:56

2020-11-17T17:34

михаил колодочкин

авто

аи-95

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Журналист "За рулем" Михаил Колодочкин опроверг популярные ошибочные утверждения о топливе для машины.Одним из распространенных мифов о топливе специалист назвал уверенность в том, что бензин марки Аи-95 разбавляют вредными компонентами.Другое популярное заблуждение — что на 95-м бензине машина едет хуже, чем на 98-м. По мнению Колодочкина, в некоторых случаях это действительно так, но если производитель не дает отдельных рекомендаций на этот счет, то не стоит переплачивать."Применение 98-го может быть оправданно, скажем, в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации", — добавил эксперт.Еще один миф — риск возникновения проблем с гарантией."При любых проблемах с двигателем сервисмены первым делом берут пробу топлива из бака. Нашли отклонение от нормы — прощай, гарантия", — пояснил специалист.По сути, использование 98-го бензина объясняется попыткой подстраховаться и взять топливо "с запасом" по октановому числу.Колодочкин считает, что во многом желание автовладельцев покупать 98-й бензин связано с агрессивным маркетингом."Дескать, против 95-го мы ничего не имеем, но с 98-м вы будете чувствовать себя спокойнее, поскольку с мотором точно ничего не случится", — объяснил эксперт.

https://ria.ru/20201114/prava-1584577852.html

https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html

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михаил колодочкин, авто, аи-95, общество