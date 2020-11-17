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Развеяны популярные мифы о заправке авто
Развеяны популярные мифы о заправке авто
Журналист "За рулем" Михаил Колодочкин опроверг популярные ошибочные утверждения о топливе для машины. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:56
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михаил колодочкин
авто
аи-95
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Журналист "За рулем" Михаил Колодочкин опроверг популярные ошибочные утверждения о топливе для машины.Одним из распространенных мифов о топливе специалист назвал уверенность в том, что бензин марки Аи-95 разбавляют вредными компонентами.Другое популярное заблуждение — что на 95-м бензине машина едет хуже, чем на 98-м. По мнению Колодочкина, в некоторых случаях это действительно так, но если производитель не дает отдельных рекомендаций на этот счет, то не стоит переплачивать."Применение 98-го может быть оправданно, скажем, в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации", — добавил эксперт.Еще один миф — риск возникновения проблем с гарантией."При любых проблемах с двигателем сервисмены первым делом берут пробу топлива из бака. Нашли отклонение от нормы — прощай, гарантия", — пояснил специалист.По сути, использование 98-го бензина объясняется попыткой подстраховаться и взять топливо "с запасом" по октановому числу.Колодочкин считает, что во многом желание автовладельцев покупать 98-й бензин связано с агрессивным маркетингом."Дескать, против 95-го мы ничего не имеем, но с 98-м вы будете чувствовать себя спокойнее, поскольку с мотором точно ничего не случится", — объяснил эксперт.
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михаил колодочкин, авто, аи-95, общество

Развеяны популярные мифы о заправке авто

16:56 17.11.2020 (обновлено: 17:34 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Журналист "За рулем" Михаил Колодочкин опроверг популярные ошибочные утверждения о топливе для машины.
Одним из распространенных мифов о топливе специалист назвал уверенность в том, что бензин марки Аи-95 разбавляют вредными компонентами.

"Почему "бодяжат" именно Аи‑95 — непонятно. Однако все продаваемые сегодня бензины соответствуют пятому (экологическому. — Прим. ред.) классу", — утверждает эксперт.

Другое популярное заблуждение — что на 95-м бензине машина едет хуже, чем на 98-м. По мнению Колодочкина, в некоторых случаях это действительно так, но если производитель не дает отдельных рекомендаций на этот счет, то не стоит переплачивать.
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"Применение 98-го может быть оправданно, скажем, в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации", — добавил эксперт.
Еще один миф — риск возникновения проблем с гарантией.
"При любых проблемах с двигателем сервисмены первым делом берут пробу топлива из бака. Нашли отклонение от нормы — прощай, гарантия", — пояснил специалист.
По сути, использование 98-го бензина объясняется попыткой подстраховаться и взять топливо "с запасом" по октановому числу.
Колодочкин считает, что во многом желание автовладельцев покупать 98-й бензин связано с агрессивным маркетингом.
"Дескать, против 95-го мы ничего не имеем, но с 98-м вы будете чувствовать себя спокойнее, поскольку с мотором точно ничего не случится", — объяснил эксперт.
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