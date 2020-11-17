https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584964532.html

Лукашенко объяснил, в чем заключается многовекторная политика Белоруссии

Лукашенко объяснил, в чем заключается многовекторная политика Белоруссии

Многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России", заявил белорусский лидер Александр... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:02

2020-11-17T12:02

2020-11-17T12:53

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства среди прочего обратил внимание, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика Белоруссии за ее многовекторную политику.Он обратил внимание, что отношения с Москвой сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического толка. "Что мы не так сделали? Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, "отворачиваемся от России", - это не так… Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы, мы независимое суверенное государство и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, в настоящее время половина экспорта продукции, произведенной в Белоруссии, продается на внешних рынках вдали и от республики, и от России. Как указал Лукашенко, этот экономический вектор Минску необходимо обеспечивать политически и дипломатически. "Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Любое государство проводит такую политику", - добавил белорусский лидер.Глава государства также обратился к руководству министерства иностранных дел и правительства Белоруссии, чтобы они четко донесли эту точку зрения до зарубежных партнеров.Ранее Лукашенко заявлял, что никогда не предавал и не предаст белорусско-российские интересы и президентов РФ.

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584955594.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире