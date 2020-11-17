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https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584964532.html
Лукашенко объяснил, в чем заключается многовекторная политика Белоруссии
Лукашенко объяснил, в чем заключается многовекторная политика Белоруссии
Многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России", заявил белорусский лидер Александр... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:02
2020-11-17T12:53
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства среди прочего обратил внимание, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика Белоруссии за ее многовекторную политику.Он обратил внимание, что отношения с Москвой сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического толка. "Что мы не так сделали? Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, "отворачиваемся от России", - это не так… Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы, мы независимое суверенное государство и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, в настоящее время половина экспорта продукции, произведенной в Белоруссии, продается на внешних рынках вдали и от республики, и от России. Как указал Лукашенко, этот экономический вектор Минску необходимо обеспечивать политически и дипломатически. "Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Любое государство проводит такую политику", - добавил белорусский лидер.Глава государства также обратился к руководству министерства иностранных дел и правительства Белоруссии, чтобы они четко донесли эту точку зрения до зарубежных партнеров.Ранее Лукашенко заявлял, что никогда не предавал и не предаст белорусско-российские интересы и президентов РФ.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил, в чем заключается многовекторная политика Белоруссии

12:02 17.11.2020 (обновлено: 12:53 17.11.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Многовекторная политика Белоруссии связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск "отворачивается от России", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства среди прочего обратил внимание, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика Белоруссии за ее многовекторную политику.

"Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации? Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии? Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родная нам страна и народ - это Россия и россияне. Еще раз подчеркну: мы никогда не отворачивались от России, никогда", - сказал президент.

Он обратил внимание, что отношения с Москвой сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического толка. "Что мы не так сделали? Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, "отворачиваемся от России", - это не так… Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы, мы независимое суверенное государство и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей", - подчеркнул Лукашенко.
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По его словам, в настоящее время половина экспорта продукции, произведенной в Белоруссии, продается на внешних рынках вдали и от республики, и от России. Как указал Лукашенко, этот экономический вектор Минску необходимо обеспечивать политически и дипломатически. "Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Любое государство проводит такую политику", - добавил белорусский лидер.
Глава государства также обратился к руководству министерства иностранных дел и правительства Белоруссии, чтобы они четко донесли эту точку зрения до зарубежных партнеров.
Ранее Лукашенко заявлял, что никогда не предавал и не предаст белорусско-российские интересы и президентов РФ.
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