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Специальный гала-концерт Музыкального фестиваля Башмета пройдет онлайн
Специальный гала-концерт Музыкального фестиваля Башмета пройдет онлайн
Специальный концерт Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, отмененного в Хабаровске, состоится 22 ноября в Концертном зале Чайковского в Москве и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:23
2020-11-17T07:23
культура
новости культуры
солисты москвы
юрий башмет
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Специальный концерт Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, отмененного в Хабаровске, состоится 22 ноября в Концертном зале Чайковского в Москве и будет идти в прямой трансляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства".Ранее сообщалось, что X Международный музыкальный фестиваль Башмета, который должен был пройти в Хабаровске с 20 по 24 ноября, перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса."У нас есть уникальная возможность увидеться с каждым благодаря такой трансляции, пусть дистанционно, а у зрителей – остаться дома вместе с родными и насладиться концертом, как будто мы все рядом", - отметил Башмет.В концерте 22 ноября примут участите все те звездные гости, которых так ждала публика края еще с весны: Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Мария Тилюк (скрипка), Михаил Безносов (кларнет), а также знаменитый актер театра и кино Михаил Пореченков. Главными действующими лицами концерта станут Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы".В программе произведения Крейслера, Гайдна, Россини, Прокофьева, Стравинского и Шостаковича.Также, несмотря на перенос фестиваля в Хабаровске, все же состоится третья Международная музыкальная академия – один из образовательных проектов маэстро, в рамка которого одаренные дети Хабаровского края получают возможность бесплатно побывать на мастер-классах ведущих педагогов и артистов.Академия пройдет с 21 по 24 ноября по шести специальностям: фортепиано, гобой, флейта, скрипка и ударные инструменты. В числе педагогов – Ксения Башмет, Михаил Безносов, Денис Освер, Александр Плисковский, Михаил Ашуров и Андрей Зубов.Музыкальная академия проходит в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" при поддержке Фонда президентских грантов.
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60
новости культуры, солисты москвы, юрий башмет

Специальный гала-концерт Музыкального фестиваля Башмета пройдет онлайн

07:23 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкант Юрий Башмет
Музыкант Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Специальный концерт Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, отмененного в Хабаровске, состоится 22 ноября в Концертном зале Чайковского в Москве и будет идти в прямой трансляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства".
Ранее сообщалось, что X Международный музыкальный фестиваль Башмета, который должен был пройти в Хабаровске с 20 по 24 ноября, перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса.
"У нас есть уникальная возможность увидеться с каждым благодаря такой трансляции, пусть дистанционно, а у зрителей – остаться дома вместе с родными и насладиться концертом, как будто мы все рядом", - отметил Башмет.
В концерте 22 ноября примут участите все те звездные гости, которых так ждала публика края еще с весны: Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Мария Тилюк (скрипка), Михаил Безносов (кларнет), а также знаменитый актер театра и кино Михаил Пореченков. Главными действующими лицами концерта станут Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы".
В программе произведения Крейслера, Гайдна, Россини, Прокофьева, Стравинского и Шостаковича.
Также, несмотря на перенос фестиваля в Хабаровске, все же состоится третья Международная музыкальная академия – один из образовательных проектов маэстро, в рамка которого одаренные дети Хабаровского края получают возможность бесплатно побывать на мастер-классах ведущих педагогов и артистов.
Академия пройдет с 21 по 24 ноября по шести специальностям: фортепиано, гобой, флейта, скрипка и ударные инструменты. В числе педагогов – Ксения Башмет, Михаил Безносов, Денис Освер, Александр Плисковский, Михаил Ашуров и Андрей Зубов.
Музыкальная академия проходит в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" при поддержке Фонда президентских грантов.
Дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 04.11.2019
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Юрий Башмет: использовать детей в корыстных целях — преступление
 
КультураНовости культурыСолисты МосквыЮрий Башмет
 
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