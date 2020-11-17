https://ria.ru/20201117/bashmet-1584852764.html

Специальный гала-концерт Музыкального фестиваля Башмета пройдет онлайн

Специальный гала-концерт Музыкального фестиваля Башмета пройдет онлайн

Специальный концерт Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, отмененного в Хабаровске, состоится 22 ноября в Концертном зале Чайковского в Москве и... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T07:23

2020-11-17T07:23

2020-11-17T07:23

культура

новости культуры

солисты москвы

юрий башмет

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Специальный концерт Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, отмененного в Хабаровске, состоится 22 ноября в Концертном зале Чайковского в Москве и будет идти в прямой трансляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства".Ранее сообщалось, что X Международный музыкальный фестиваль Башмета, который должен был пройти в Хабаровске с 20 по 24 ноября, перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса."У нас есть уникальная возможность увидеться с каждым благодаря такой трансляции, пусть дистанционно, а у зрителей – остаться дома вместе с родными и насладиться концертом, как будто мы все рядом", - отметил Башмет.В концерте 22 ноября примут участите все те звездные гости, которых так ждала публика края еще с весны: Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Мария Тилюк (скрипка), Михаил Безносов (кларнет), а также знаменитый актер театра и кино Михаил Пореченков. Главными действующими лицами концерта станут Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы".В программе произведения Крейслера, Гайдна, Россини, Прокофьева, Стравинского и Шостаковича.Также, несмотря на перенос фестиваля в Хабаровске, все же состоится третья Международная музыкальная академия – один из образовательных проектов маэстро, в рамка которого одаренные дети Хабаровского края получают возможность бесплатно побывать на мастер-классах ведущих педагогов и артистов.Академия пройдет с 21 по 24 ноября по шести специальностям: фортепиано, гобой, флейта, скрипка и ударные инструменты. В числе педагогов – Ксения Башмет, Михаил Безносов, Денис Освер, Александр Плисковский, Михаил Ашуров и Андрей Зубов.Музыкальная академия проходит в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" при поддержке Фонда президентских грантов.

https://ria.ru/20191104/1560290160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, солисты москвы, юрий башмет